芹菜萃取物去脂瘦身 花蓮慈濟、長春藤生物創新突破

花蓮慈濟在預防肥胖、體重控制等研究上出現重大突破，院長林欣榮在台灣醫療展上發表「天然物小分子促進類棕色脂肪生成」研究成果，動物實驗發現，被養肥的小鼠連續八周餵食芹菜萃取物MTF-5，平均體重降低三成五。

俗話說，「小孩子屁股三把火」，不怕冷，林欣榮解釋，原因在於幼兒體內多是棕色脂肪，存在於皮下的白色脂肪明顯較少，隨著年紀增長，棕色脂肪越來越少。

歐美科學家於2009年首度透過高階電腦影像儀器在成年人肩部、頸部發現棕色脂肪，但數量相當稀少。研究發現，只要持續運動，就能增加體內棕色脂肪，提高基礎代謝率。

但能持續運動的人畢竟不多，為此，花蓮慈濟與長春藤生物科技攜手合作，在多種小分子結構成分中，找到MTF-5，並進行動物實驗，結果證實，能有效增加老鼠體內棕色脂肪。

研究團隊先將正常受試小鼠餵食大量高熱量食物，體重從原本的25公克增至50公克，足足增加一倍。經過連續八周餵食MTF-5，且維持原先飲食，體重卻能逐漸下降，平均降至30至35公克。

這項研究證實，透過MTF-5小分子特殊成分可提升小鼠體內棕色脂肪，促進新陳代謝，燃燒更多熱量，進而減少油膩的白色脂肪，也就是皮下脂肪，進而抑制胰島素分泌，減少體內發炎狀況。

林欣榮指出，許多天然食物都含有MTF-5，研究發現，以芹菜的含量最高，如想透過食用芹菜來達到減重效果，一天得吃上20、30公斤，千萬不要自行嘗試。

此外，台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技GTP實驗室主持人林凱信教授，也在台灣醫療展公布最新研究成果，在研發iNKT細胞放大培養技術也有突破性發展，未來可用於治療血癌等特定癌症，以及免疫系統疾病。

林凱信指出，iNKT細胞結合T細胞和NK殺手細胞優點，兼具免疫調節和毒殺性，且有抗癌免疫力與抑癌效果。研究發現，此免疫細胞可用來治療自體免疫疾病，如系統性紅斑狼瘡、關節炎，以及動脈粥狀硬化、非酒精性脂肪肝病等，甚至治療癌症，為現今最受矚目的免疫療法。

林凱信說明，為了提升幹細胞儲存品質，長春藤生物科技率先研發幹細胞專屬培養液，使用無血清的培養基，可提升周邊血幹細胞儲存之安全穩定性，解決常規培養液的風險。