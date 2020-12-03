建3座水庫抗旱 專家：非必要選擇

國內水情吃緊，經濟部規劃將在新北雙溪、苗栗天花湖與台南南化二，興建三座新水庫，但蓋水庫要考量環境衝擊、地方意見，目前還沒有訂下時間表。對此，中研院地球科學所兼任研究員汪中和認為，興建水庫弊多利少，不是必要選擇，應提高農業用水灌溉效率、提高工業用水回收及循環比例等，才是正途。

建水庫弊大於利

經濟部規劃將在新北雙溪、苗栗天花湖與台南南化二，興建三座新水庫。水利署副署長王藝峰說，極端氣候將是常態，加上政府致力打造台灣為高階製程中心，用水量勢必增加，而台灣的地形不容易留住水資源，興建水庫儲水是必經之路，目前規劃興建台南南化第二水庫、苗栗天花湖水庫及新北雙溪水庫。

對此，汪中和表示，興建水庫有利有弊，好處在於，水庫有蓄豐濟枯的功能，管理水的單位有更多水資源可調配；壞處在於，興建水庫只能治標，難以治本，長期來講，對生態環境有害，且水庫的壽命有限，以台灣的地質條件來說，水庫因為淤積快速，很快就會失去功能、喪失應有的效益。

「政府花費長時間興建水庫，但水庫的壽命短暫，其實並不划算。」汪中和補充，台灣的地質條件脆弱，除了颱風、豪雨，還有地震的危害，如果水庫鄰近斷層或在斷層帶上，嚴重可能導致水庫潰堤，或因斷層錯動，無法正常蓄水。

節流優於開源

「水庫當然可以蓋，但是要非常謹慎。」汪中和強調，如果能在農業用水、工業用水及生活用水妥善節約管理，省下的水要比興建的三個水庫能提供的水量多更多。以農業用水為例，農業用水一年約耗費125億噸，若能節省農業用水一成、約12.5億噸用水，省下的水就超過兩個曾文水庫的蓄水量，遠比興建水庫划算許多。

汪中和總結，節流優於開源，農業用水應設法提高灌溉效率，工業用水應提高回收及循環比例，生活用水則應以合理水價約制浪費，並降低自來水漏水率，「都是重要的課題，政府應該優先推動。」

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