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影／國有林地續租放寬標準 明年四月開放申請 為期四年

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
今天下午說明會上，有農民向林務局反映，農住地因未申請，遭林務局發函，要求拆屋還地。記者莊祖銘／攝影
今天下午說明會上，有農民向林務局反映，農住地因未申請，遭林務局發函，要求拆屋還地。記者莊祖銘／攝影

近期嘉義縣山區有農民向立委陳明文反映，居住的房屋或農墾地因租約到期，沒有向林務局續租，遭發函要求收回土地，今日下午立委陳明文會同林務局長林華慶向農民說明，並不會強制執行，會輔導農民續辦。

國有林地濫墾地最早是於民國58年5月27日清理，後來分別在66年、78年、97年三度補辦，但是因為早期山區資訊傳達不易，辦理期間過短，許多民眾來不及辦理，變成違法用地。

林務局表示，若農地遭檢舉，即需依法請求拆屋還地，林務局將研議重啟清理，「續辦清理作業要點」已由農委會於109年11月發布，將於110年4月1日開始受理申請。

林務局林政管理組簡任技正范家翔表示，這次的清理將放寬標準，除了以65年到71年間的第一版航照認定使用時間外，建物外的附屬空地若未申報清理，也將納入補辦。

另外，以往因文件缺漏而駁回的情形，本次也會先給予補正機會，不會逕予駁回；以前申請人必須是原始使用人之規定，也考量山區民眾遷徙等實際狀況，放寬為現實際使用人可申請。

立委陳明文說，早年民眾定居於內的建物，雖經法院判決違法，但只要未拆除，且符合本次要點清理規定，可納入清理計畫，就地合法，讓民眾免於無屋可住之窘境。

嘉義縣山區農民今天下午參加國有林班地續辦清理計畫說明會。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣山區農民今天下午參加國有林班地續辦清理計畫說明會。記者莊祖銘／攝影
國有林地、濫墾地違法占用情形嚴重。記者莊祖銘／攝影
國有林地、濫墾地違法占用情形嚴重。記者莊祖銘／攝影

農民 陳明文 農委會

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