台2線季節性降速護小蝙蝠 路殺事件少6成

新北市瑞芳台2線75Ｋ的蝙蝠洞，是國內知名景點之一，每年五、六月都會看到來自各地的東亞摺翅蝠在這邊聚集，準備一年一度的生育，當蝙蝠寶寶準備和媽媽離開時，親子的「飛行課」，卻可能因為呼嘯而過的車輛及車速造成的氣旋，導致蝙蝠寶寶生命受到威脅。

為此，公路總局從108年起，就在台2線蝙蝠區段辦理季節性降速，今年更以速限可變標標誌牌面，配合蝙蝠出沒調整速限數值，另外也搭配CMS揭露蝙蝠訊息，前後段路段設置太陽能紅、藍警示燈，大幅減少路殺事件的發生。

公路總局表示，自從實施季節性降速後，今年蝙蝠路殺數量和去年相比，大約減少6成多，不過今年因為有疫情因素，貨運車流量也比較少，不太確定路殺數量與降速措施是否有關，明年會委外調查，實際了解蝙蝠路殺情況。

實際上，新北市瑞芳的蝙蝠洞，位於台2線75公里附近從民國79年就有不少民眾觀賞到有蝙蝠出沒，大批的東亞摺翅蝠到此生育，一隻母蝙蝠一年只生一胎，在洞穴中哺育蝙蝠寶寶，約莫秋天時就會離開，尋找冬天棲地。估計每年約有近40萬隻蝙蝠來此棲息，是東南亞目前所知最大的蝙蝠棲息洞。

不過，外出覓食的蝙蝠，特別是剛出生正在學習飛行的幼蝠，常因來往車速過快，產生的氣旋導致不少蝙蝠遭路殺死亡。

公路總局基隆工務段長張育瑋表示，去年起，首度推出「季節性時段降速」守護蝙蝠策略，5月到9月、每天晚上6時到8時，實施友善降速，速限由原本每小時60公里降為40公里，減少對蝙蝠的威脅。