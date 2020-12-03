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自主標示有用？ 豬肉進口商籲食藥署公布進口萊豬名單

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
全國60多名豬肉進口業者今天連署「不進萊豬、落實無萊標示」兩大宣示。記者吳姿賢／攝影
全國60多名豬肉進口業者今天連署「不進萊豬、落實無萊標示」兩大宣示。記者吳姿賢／攝影

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣，全國60多名豬肉進口業者今天連署「不進萊豬、落實無萊標示」兩大宣示，指8月宣布開放萊豬後業績就掉了二至三成，盼透過承諾不進萊豬恢復消費者信心。但民間自主標示遭質疑公信力不足，業者表示，希望食藥署公布進口萊豬業者名單。

連署發起人、華漢冷凍食品工業公司負責人李春來說，自從八月底宣布開放萊豬後，大家業績就掉了二至三成，造成很大困擾，才決定「自救」連署，向國人說明業者不會進口萊豬，全台大大小小約有100多家豬肉進口商，今天共有60多名中大型業者參與，其中屏東10多名、高雄20多名、中部10多名、雙北20多名，總市占率超過85%，具有一定代表性。

業者今天連署宣示，明年起會維持現狀，選購進口無萊劑豬肉，並且落實產地標示。不過新北市議員陳明義質疑，「人無法做神的工作」，自我標示效力可能有限，應該還是要由官方落實才能有更高可信度，現場多數業者雖然宣示不進口萊豬，但少數業者明年開始進口萊豬並不違法，仍可能有萊豬流入市面。

李春來說，曾跟食藥署反應，應該比照基改、非基改作法，直接在進口豬肉上標示有無萊劑，而不是標示來源國，但食藥署說會有貿易歧視難以落實，他建議，食藥署可以公布進口萊豬的業者名單，公開資訊讓民眾選擇。

針對相關部會官員認為，業者宣示是幫忙政府解套，李春來說「見到鬼，我們是要活下去，政府不但沒照顧、反而傷害我們，現在是要讓社會恢復信心，不希望被誤解」。

李春來也說，我國每年進口8萬多公噸豬肉，主要為荷蘭、加拿大、丹麥、西班牙等，美豬約1.1萬公噸占一成左右。美豬進口種類最多的是豬腳，其次為大腸頭，因為國人愛吃大腸麵線、炸肥腸，第三是嘴邊肉，第四是豬肝連，第五是豬頭皮。

全國60多名豬肉進口業者今天連署「不進萊豬、落實無萊標示」兩大宣示。記者吳姿賢／攝影
全國60多名豬肉進口業者今天連署「不進萊豬、落實無萊標示」兩大宣示。記者吳姿賢／攝影

美豬 萊豬 萊克多巴胺

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