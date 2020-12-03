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台大急診人工智慧看臉辨識疼痛 急診檢傷再加速

聯合報 / 記者邱宜君/台北即時報導
台大醫院急診部與台灣大學資工系特聘教授傅立城合作，發展出人工智慧的電子化檢傷系統，以人臉辨識判斷疼痛指數。記者邱宜君／攝影
台大醫院急診部與台灣大學資工系特聘教授傅立城合作，發展出人工智慧的電子化檢傷系統，以人臉辨識判斷疼痛指數。記者邱宜君／攝影

「你現在有多痛？」疼痛非常主觀，要問得清楚，恐怕得花好幾分鐘。但在壅塞的急診現場，疼痛指數攸關檢傷分類，非評估不可，但醫護人員沒那麼多時間猶豫。

台大醫院急診部與台灣大學資工系特聘教授傅立城合作，發展出人工智慧的電子化檢傷系統，以人臉辨識判斷疼痛指數，最快兩年後就能幫助急診達成兩分鐘內精準檢傷，也有助解決病人壅塞問題。

台大醫院急診部主任黃建華表示，急診的檢傷分類除了看心跳、血壓、體溫，也要看疼痛，如果疼痛超過八分就要自動升一級。因為疼痛有兩大意義，首先是病人很希望趕快改善不舒服，另一個代表身體疾病可能比較嚴重，醫護人員除了幫忙提高病人的舒適度，也要快速瞭解他病況的危急性。

黃建華表示，檢傷分類要「快速」是一個重點，最慢三到五分鐘要完成，但是用人工方式確認疼痛很花時間。雖然有標準評估方法，但因為疼痛主觀、評估者的訓練程度不同等因素，都會影響檢傷分類的速度和準確度。

黃建華表示，現在以人工智慧進行臉部疼痛分析，同時分析病人主述、病例、生命徵象的資料，經過深度學習模型，自動產生疼痛指數及檢傷分類的建議。未來可望縮短到兩分鐘以內，效率和準確度都更高，未來透過更多資料學習，人工智慧的判斷也會越來越準確。

黃建華表示，台大醫院「智慧急診」的願景除了疼痛評估，還有加速診斷、加速影像檢驗判讀、加速了解病人病況是否建議出院、緊急事件準確預測，希望可以改善急診流程，都能夠縮短時間而且判斷更正確，推動智慧急診的方向。

黃建華表示，目前全世界還沒有一個國家真正將人工智慧系統應用於急診，但是大家都在競爭。台灣人臉辨識的應用還很新，一定會更加注意人權和隱私的問題。這項技術將在2020年台灣醫療科技展進行展示，是台大醫院今年展出的重點項目之一。

台大醫院 人臉辨識 醫護人員 人工智慧

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