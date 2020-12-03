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「老人隱形殺手」肺炎 這些人是高危險群

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
長者要預防肺炎，平日需飲食均衡、增強免疫力，並降低病毒感染機率，醫師還建議，應定期接種疫苗，如肺炎鏈球菌、流感疫苗。聯合報系資料照片
長者要預防肺炎，平日需飲食均衡、增強免疫力，並降低病毒感染機率，醫師還建議，應定期接種疫苗，如肺炎鏈球菌、流感疫苗。聯合報系資料照片

肺炎有「老人隱形殺手」之稱，因老人家免疫力較年輕人差，秋冬容易因為上呼吸道感染引起咳嗽、打噴嚏、發燒，嚴重時甚至引發肺炎。若未妥善治療，會導致活動力變差，必需臥床，甚至是壓垮駱駝的最後一根稻草，導致死亡。

萬芳醫院感染科主治醫師蘇迎士說，一位年約90的長者身體還不錯，因冬天天氣變化引起小感冒，雖逐漸好轉，後來卻突然咳嗽發燒，送到急診，經過治療，病情仍持續惡化，插管救治一段時間才逐漸康復。

不過，長者肺炎就算痊癒，有時仍可能留下後遺症，造成不可逆傷害。包括臥床一、兩周，插管限制病人活動，會造成重症後肌無力、肺部功能受損，體力大不如從前，除需他人照顧，還要長期心肺功能復健。

哪些長者可能是肺炎高危險群？蘇迎士說，若有三高、肥胖、缺少運動、肌肉無力，或常常出入人多的公共場所，一旦遭病毒感染，就容易發病導致肺炎。

肺炎預防之道，平時需飲食均衡、增強免疫力，降低病毒感染機率，他建議，應定期接種疫苗，如肺炎鏈球菌、流感疫苗，包括家人及周遭的照顧者，也要注射，形成群體免疫。

此外，蘇迎士說，老年人家養成運動習慣也很重要，如有氧運動、散步、登山、體操及舞蹈等，都保持體力最好的方法；無氧運動的重訓，如啞鈴、彈力帶，深蹲及伏地挺身等，則可以增加心肌力，一旦感染引起肺炎，可以加速身體復原，避免後遺症發生。

肺炎 發燒

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