台灣醫療科技展 聚焦防疫、AI、細胞治療3亮點

台灣醫療科技展登場，聚焦科技防疫、人工智慧及細胞治療。新光醫院運用科技監控疑似個案生理參數，降低醫護感染風險；花蓮慈濟宣布展開脊損患者細胞治療，患者可望擺脫輪椅。

2020年台灣醫療科技展在南港展覽館登場，由550個機構與企業、150個新創團隊攜手展出醫療健康新科技，綜觀全台各大醫院展區，主要聚焦在科技防疫、人工智慧及細胞治療3大亮點。

科技防疫方面，新光醫院導入非接觸式生理照護系統，可即時監測病人心跳、體溫等健康狀況。新光醫院副院長洪子仁表示，今年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒以來，所有疑似個案都須收治在隔離檢疫病房，醫護人員為了替病人量體溫、給藥，一天至少要進出病房12到15次，每進出一次就得耗費一套約千元的隔離衣。

洪子仁說，3月導入這套系統後，系統會自動監測病人心跳、體溫，一旦有異常也會發出警訊，將進出病房次數降至6到7次，若病人離床時間過久也能即時發現，避免發生意外，並降低醫護人員感染風險。

疫情期間，各大醫院不得不耗費大量人力，管理病人旅遊史、訪客實聯制、監測體溫與口罩等，因此台北醫學大學附設醫院12月啟用「零接觸智慧防疫自助機」，協助醫療院所完成第一線門禁管制功能。

因應疫情期間遠距醫療需求，彰化員榮醫院以5G智慧眼鏡替蒙古弱勢病患進行遠距醫療，讓遠在台灣的醫護人員可以透過蒙古醫師第一人稱視角，了解患者狀況，並協助做出診斷，預計年底將運用5G智慧眼鏡，以視訊方式進行台蒙義診、會診及醫療會議。

人工智慧導入醫療診斷已成國際趨勢，台大醫學影像與數據人工智慧實驗室（MeDA）主持人王偉仲與台大急診團隊研發出「PXR即時危險自動偵測系統」。王偉仲說，急診患者正因情況緊急，醫師必須在短時間內消化大量資訊、做出診斷，但以往光是照X光到判讀完畢，至少就得花40到60分鐘。

王偉仲指出，未來有了這套系統，醫護人員只要利用可攜式X光機拍下患者影像，就能透過無線網路直接傳送到醫師隨身攜帶的行動裝置，同時透過AI判讀是否為鼻胃管、氣管內管、中央靜脈導管錯置，還是有肺結核、氣胸或肺炎，讓醫師診斷更快更精準，預計明年中旬前將導入臨床使用。

國泰醫院則在急診導入敗血症智慧決策作業系統，透過病人生命徵象、查核表，算出敗血症引發器官衰竭風險，據醫院統計，導入這項AI系統後，可將病人總住院時數從240小時降至228小時，急診敗血症病人死亡率從18.5%降至5.7%。

很多人就醫面對醫師一連串衛教後，回到家常不知如何向家人再說一遍，林口長庚醫院眼科開發出「AI智慧語音衛教」系統，透過遠距平台強化衛教溝通。

細胞治療方面，花蓮慈濟醫院院長林欣榮宣布獲衛生福利部核准，將針對脊髓損傷患者展開自體骨髓間質幹細胞治療計畫，根據國外臨床試驗，有高達50%機會幫助全癱患者，讓脊損患者有機會擺脫一輩子坐輪椅的命運。

高雄醫學大學附設醫院近來建置南台灣首家細胞治療中心，病人不必再遠赴外縣市或國外求醫。