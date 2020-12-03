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首件核准！ 幹細胞也能治脊髓損傷 全癱患者五成可進步

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
花蓮慈濟上周通過衛福部核可，成為我國第一家可採幹細胞療法治療脊髓損傷的醫療院所。記者陳雨鑫／攝影
花蓮慈濟上周通過衛福部核可，成為我國第一家可採幹細胞療法治療脊髓損傷的醫療院所。記者陳雨鑫／攝影

花蓮慈濟上周通過衛福部核可，成為我國第一家可採幹細胞療法治療脊髓損傷的醫療院所；花蓮慈濟院長林欣榮表示，脊髓損傷大多是年輕患者，錯過急性期的治療後，後續治療就有限，但幹細胞療法若能直接在受傷處植入，神經恢復的機率更大，根據臨床試驗的結果顯示，對全癱的患者而言有五成會有功能上的進步。

根據健保資料庫統計，我國脊髓損傷發生率為每年每萬人2.46件，脊髓損傷若是過了急性期，介入治療的恢復效果就會變得極差；花蓮慈濟神經外科主任蔡昇宗表示，脊髓損傷大多是因為車禍意外引起，治療若錯過傷後6個月內的急性期，治療效果就會出現瓶頸。

急性期最常見的治療方法為內生性幹細胞搭配高壓氧等多重治療方式，先前有位20多歲的女性，意外引發腦損傷一度昏迷，四肢無力不能動，及時介入並復健長達一年，至今已能站立、騎腳踏車。

錯過急性期的治療方式，蔡昇宗表示，目前有，但後續仍須輔具協助行走，可於腰椎植入神經晶片，刺激癱瘓部位重啟神經連結，曾有位已經癱瘓2年的患者，從西部轉至花蓮慈濟就診，雖然仍需要機械骨骼協助下肢，但患者從站不起來，到透過輔具可以起身，足足等了2年。

花蓮慈濟神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷，目前以「困難治療」患者為主，過去的幹細胞治療鮮少針對神經疾病治療，且治療方式多從靜脈、脊髓腔注射，幹細胞若從靜脈或是脊髓腔進入體內，難以達到神經系統，幫助修復。

根據研究指出，幹細胞必須要直接注射在傷口處，一次輸入一億個以上的幹細胞，才有助於神經系統的修復連結，為確認實際的傷口，則會透過核磁共振等儀器確認，療程至少要花上一年，價格約在廿萬左右。不過，根據研究顯示，運用幹細胞治療脊髓損傷的患者，有高達五成的機率可以幫助「全癱」的患者，從原本不能動，到有顯著意義的進步。

林欣榮表示，台灣脊髓損傷患者大多都是年輕人，平均壽命與一般人無異，換言之，他們承受殘疾的時間約為40年左右，若有新的治療方式可以協助他們，不僅能降低他們的醫療費用，也能降低每位患者耗損的社會成本。

林欣榮表示，花蓮慈濟是全台目前獲得最多細胞治療許可的醫院，包含癌症治療、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損治療、運動傷害、腦中風等，加上脊髓損傷，總計有8件細胞治療許可。

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