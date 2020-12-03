台大研發穿戴裝置＋遠距平台 睡眠呼吸中止照護不斷線

「好久不見的病人，再遇到竟是收到他中風住院的照會單」談起這種狀況，台大醫院睡眠中心主任李佩玲難掩遺憾，不過她已經與多位台大教授一起努力了好幾年，終於成功為病人打造了一個遠距管理平台，把評估、診斷、治療、監測、衛教，全面整合起來。此平台已獲得第17屆國家新創獎之臨床新創獎肯定，並於2020年台灣醫療科技展展出。

李佩玲表示，睡眠呼吸中止症的盛行率高達一到四成，是人的呼吸道在睡眠時發生間歇性塌陷，造成缺氧、睡眠無法深入的問題，長期會引起心血管疾病例如中風、代謝失調、神經認知障礙。現在雖然有連續陽壓呼吸器治療，仍無法減少長期心血管疾病風險。

李佩玲表示，療效不夠理想，與病人使用呼吸器的順應性、對共病症的控制有關。越接近早晨的睡眠，動眼期越長，呼吸停止次數越多，更該用呼吸器，但很多病人沒有每天用，或是半夜起來上個廁所就不戴回去了。另外，病人常常比較注意呼吸停止次數有沒有改善，卻忽略了日常活動量、體重、血壓等因素對於共病症的影響。

李佩玲表示，目前市面上穿戴裝置所紀錄的睡眠資料，只有睡眠開始和結束時間較準確，但是睡眠週期和睡眠深度的轉換，都比較不準。現正研發的腕錶能克服現有穿戴裝置的缺點，也可以偵測身體週期，需要控制血壓、心律不整的人都能隨時注意自身狀況，把共病症都控制好，睡眠呼吸中止症的治療才會獲得最大的好處。

李佩玲表示，有了這個遠距管理平台，基層診所的非睡眠專科醫師，也能一起好好照顧睡眠呼吸中止的病人，還有有台大睡眠中心做後盾。平台結合了穿戴裝置，也能幫助病人更留意共病症管理、更即時取得睡眠中心的專業協助，就醫更便利，維持照護不斷線，避免長期未回診的遺憾發生。

台大醫院近期將開始主動聯絡曾做過多項睡眠生理檢查的病人，追蹤病人的治療與現況，也會應用這個新創遠距管理平台，把醫病之間斷掉的線接起來。