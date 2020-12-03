疫情升溫醫院恢復門禁管制 北醫附醫推零接觸管制措施

秋冬專案12月啟動，各醫院近期陸續恢復設置的戶外篩檢站、門禁管制等措施，台北醫學大學附設醫院為降低人員的負擔，在防疫緊縮政策前成功研發「零接觸智慧防疫自助機」，入院看診的民眾，僅需插卡，即可完成量體溫、實名制、確認旅遊史、戴口罩等，降低人員之間的接觸。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，疫情初期，避免院內感染的發生，各家醫院限制民眾進出醫院的出入口，並派員在有限的出入口中，協助量測體溫，確認旅遊史，隨著指揮中心後續下達於邊境的禁令，社區的風險也逐漸將到最低，門禁管制措施也隨之調整。

不過，疫情持續至今「零接觸」已在這場防疫戰中成為關鍵字，陳瑞杰表示，門禁管制大致確認體溫、口罩、旅遊史等，行政人員長時間在醫院內工作，接觸到確診者的機率比一般民眾高，如何能兼顧門禁管制又能降低接觸比例，人工智慧則是最好的解方。

陳瑞杰表示，「零接觸智慧防疫自助機」的研發其實源自於自動報到機，自動報到機插入健保卡後，診間就能得知患者已到診，叫號看診會更加順暢，既然自動報到機可以取得健保資料，表示直接插卡也能落實實名制的登載。其餘門禁管制項目的偵測，都已經各自有儀器，只要把多種儀器整合，就能降低行政人員的負擔。

陳瑞杰表示，零接觸智慧防疫自助機目前已經上線使用，不少醫院都已經表達有採購的意願，他也提到未來疫情結束，零接觸智慧防疫自助機也能直接改為自動報到機，增加的功能也能作為加強院內感控的能力。