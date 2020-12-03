向勞動部申請培訓專案 林佳龍：幫觀光業多撐明年半年

國境未開，持續衝擊我國觀光產業。交通部長林佳龍今天上午在立法院接受例偉執行時表示，已針對明年上半年超前布局，正與勞動部協調新專案，以協助觀光業者進一步提升員工素質，希望勞動部的基金能夠支持辦理。

對此，林佳龍稍早出席台灣觀光策略發展大會接受媒體訪問時表示，先前有跟勞動部長許銘春溝通，勞動部有包含安定就業基金及相關專案充電在職進修。

林佳龍說，可預期明上半年疫情仍會影響，觀光產業願意提出專案，針對觀光旅遊業者員工培訓，來符合勞動部關規定，幫忙業者多撐半年。

林佳龍說，已責成交通部主秘進進行跨部會協調，希望在年底告一段落後推出。部分旅行社出入境旅遊都無業績，不資遣有類似留職停薪，去上課還有保勞健保，這些人就不會離開市場，疫情過後馬上就可以投入市場。

林佳龍說，因為現在疫苗研發出來，可以看見曙光，現在是這最難走的最後一段路，撐過一年，如果靠這半年整合政府資源，協助業者不資遣，讓員工深造，專班培訓提升技能，後疫情時代觀光業就會成為最後贏家。

媒體進一步詢問經費，林佳龍說，經費還在跟勞動部談。他說，觀光業特別像旅行社受到國境管制，國家政策必須對產業做些彌補，不過交通部預算有限，勞動部本身促成就業安定，也有員工充電計畫，交通部出面做專案申請，讓旅行業者員工就能不支領原本薪資，但可以領補助，最後就能撐久一點。