新冠疫苗施打期程可望提前 明年3至6月間可打

新冠肺炎疫苗陸續問世，英國甚至搶先全球，批准輝瑞／BNT疫苗，並於下周開始接種。至於我國，衛福部長陳時中今面對立委高嘉瑜詢問何時可以拿到疫苗，他稱「12月底前希望很小」，但施打期程則往前提，從自預計的年中才能施打提前至第二季。

高嘉瑜今於衛環委員會詢問陳時中是否12月15日就會拿到疫苗？陳時中聽聞首先愣了一下，反問「委員的資料哪裡來的？」高則進一步質詢，「難道這是假消息？」、「12月底前是否可拿到疫苗？」陳時中未正面回應是否為假消息，但稱「12月底前希望很小」。

至於疫苗施打時程，陳時中則稱可望提前施打。立委賴士葆質詢時表示，立法院編列特別預算115億元，疫苗研發20億元，另有原先要砍掉的52.8億元，也都通過預算，希望能夠都用在疫苗採購上。

他詢問陳時中，這些特別預算是否可能在明年6月前用完？陳時中說「有可能」；他更指出，原先預計明年年中開始施打，現在應可以提早至第二季施打，預計明年3至6月間可開始接種，至於第二劑應無法在年中前打完。賴士葆則稱，「這是好消息」。

賴士葆另針大韓航空、紐西蘭航空及澳洲航空等許多國家航空都已推出「疫苗護照」，我國是否要比照？陳時中說，台灣也在研議，會在打疫苗前開始做。