台北滿街都超市...為何傳統市場不倒？ 網曝「3關鍵」：差很多

台北街頭滿是連鎖的超商、超市、大賣場，幾乎壟斷大部分消費者，但傳統市場仍然屹立不搖，這就讓一名網友相當好奇，明明超市、賣場的優點超級多，不懂為何傳統市場不會被打敗倒閉？貼文引來許多網友討論，有人就認為兩者差別在於「新鮮度」、「品項種類」及「消費族群不同」3點。

原PO在PTT八卦板發文表示，台北市滿街大大小小的超市、大賣場，要買魚肉、買菜都可以在超市賣場完成，而且環境乾淨又能集點拿優惠，甚至還有統一發票，各種優點完勝傳統市場，因此不解「為什麼台北的傳統市場不會被超市、大賣場打敗倒閉？」

有不少網友就留言透露，其實傳統市場的優點在於新鮮度較佳、種類品項多，「全聯你買久了，會發現東西就那幾樣」、「超市的合作供應商就那些，品項沒什麼變化，反而市場選擇多」、「傳統市場比較新鮮，超市新鮮度都要打折」。

也有網友認為超市與傳統市場的消費族群不同，「肉品會去超市買的人，大概都是輪班不得已而為之！」、「一般人要上班不可能清晨去市場」、「傳統市場本來就不是給上班族去的，那是家庭主婦的主場」。