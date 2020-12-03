快訊

台灣登山教育的今與昔：一場提升安全意識的長期抗戰

遭爆搭高鐵50分鐘都不戴口罩 藍委致歉：甘願受罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北滿街都超市...為何傳統市場不倒？ 網曝「3關鍵」：差很多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為，傳統市場的新鮮度、品項種類都勝過超市賣場，且兩者客源不同，自然傳統市場能夠穩定生存。記者季相儒／攝影
網友認為，傳統市場的新鮮度、品項種類都勝過超市賣場，且兩者客源不同，自然傳統市場能夠穩定生存。記者季相儒／攝影

台北街頭滿是連鎖的超商、超市、大賣場，幾乎壟斷大部分消費者，但傳統市場仍然屹立不搖，這就讓一名網友相當好奇，明明超市、賣場的優點超級多，不懂為何傳統市場不會被打敗倒閉？貼文引來許多網友討論，有人就認為兩者差別在於「新鮮度」、「品項種類」及「消費族群不同」3點。

原PO在PTT八卦板發文表示，台北市滿街大大小小的超市、大賣場，要買魚肉、買菜都可以在超市賣場完成，而且環境乾淨又能集點拿優惠，甚至還有統一發票，各種優點完勝傳統市場，因此不解「為什麼台北的傳統市場不會被超市、大賣場打敗倒閉？」

有不少網友就留言透露，其實傳統市場的優點在於新鮮度較佳種類品項多，「全聯你買久了，會發現東西就那幾樣」、「超市的合作供應商就那些，品項沒什麼變化，反而市場選擇多」、「傳統市場比較新鮮，超市新鮮度都要打折」。

也有網友認為超市與傳統市場的消費族群不同，「肉品會去超市買的人，大概都是輪班不得已而為之！」、「一般人要上班不可能清晨去市場」、「傳統市場本來就不是給上班族去的，那是家庭主婦的主場」。

PTT 傳統市場 超商

延伸閱讀

扯！傳統市場攤商「小動作」再升級 網怒轟：根本莊肖維

市場擺攤能賺大錢？ 內行人曝真相：已在天母買3棟

傳統市場生肉新鮮度高於超市？ 消費者「選擇關鍵」各有優缺

逛市場驚見暗戀經理在賣菜！他嫌落魄 網酸：攤販能買五棟房

相關新聞

教你改善IG個人社群平台缺失！

經營Instagram帳號已成時下熱門趨勢，但該市場競爭激烈又該如何成功打入且穩定發展呢？以下帶你一起來看看箇中學問。

美麗陷阱 保健食品越吃越保庇？

從幼兒到老年人，從男性到女性，從裡到外，保健品對人體健康的調理幾乎已經到了面面俱到的地步。許多人會選擇吃健康食品來補充，不過這樣做就能確保健康嗎？

台北滿街都超市...為何傳統市場不倒？ 網曝「3關鍵」：差很多

台北街頭滿是連鎖的超商、超市、大賣場，幾乎壟斷大部分消費者，但傳統市場仍然屹立不搖，這就讓一名網友相當好奇，明明超市、賣場的優點超級多，不懂為何傳統市場不會被打敗倒閉？貼文引來許多網友討論，有人就認為兩者差別在於「新鮮度」、「品項種類」及「消費族群不同」3點。

國1林口交流道科技執法 上路1個月開出破千萬罰單

位於桃園龜山、新北林口交界的國道1號林口交流道41A北上匝道入口，上下班尖峰時段車流量大，且部分用路人習慣違規造成堵塞，...

石門水庫求雨 集水區施放20顆焰彈盼增10%雨量

水利署、北區水資源局把握這波通過雲帶，今天下午評估3點最適合增雨時機，在石門水庫集水區，委由中科院施放20顆國產高空焰彈...

疫情升溫醫院恢復門禁管制 北醫附醫推零接觸管制措施

秋冬專案12月啟動，各醫院近期陸續恢復設置的戶外篩檢站、門禁管制等措施，台北醫學大學附設醫院為降低人員的負擔，在防疫緊縮...

向勞動部申請培訓專案 林佳龍：幫觀光業多撐明年半年

國境未開，持續衝擊我國觀光產業。交通部長林佳龍今天上午在立法院接受例偉執行時表示，已針對明年上半年超前布局，正與勞動部協...

「秘境公車」單程僅20元 國光客運宜蘭122線開進粉鳥林

因海邊奇岩礁石爆紅的宜蘭縣東澳鄉粉鳥林，被譽為台版迷你「下龍灣」，過去因為地點隱僻，鮮為人知，但自從蘇花改通車後，成為網...

疫情加速轉型 蔡英文許台灣成為全球數位醫療轉型基地

台灣醫療科技展今開幕，總統蔡英文今出席開幕典禮，提到新冠肺炎疫情使2020年對於全球而言都是充滿挑戰的一年，同時也使醫療...

立委提修精神衛生法 完善社會支持網絡

今天是國際身心障礙者日，時代力量立委王婉諭舉行記者會，提出「精神衛生法」修法，訴求修繕更為周延的制度，希望中央的法令與政...

台電聯合婚宴漏水改發台鐵便當 立委要求改善場地

台電今年10月在陽明山中山樓舉行聯合婚禮，有百對新人一起結婚，不料典禮前夕場地漏水，決議改發台鐵便當，遭新人抱怨。立法院...

東北季風7級陣風 台東大武測速照相桿被吹「斷頭」

受到東北季風影響，台東大武地區今天吹起7級強陣風，警方1支測速照相桿抵擋不住強風吹襲，應聲斷頭掉落地面。警方表示，會盡速...

熱門新聞

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

婚禮前突被準岳母要求簽「契約」 超瞎內容引公憤：仙人跳？

公公為了「一支香」飆罵逼離婚 人妻霸氣回：離就離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。