聽新聞
test
0:00 / 0:00
「秘境公車」單程僅20元 國光客運宜蘭122線開進粉鳥林
因海邊奇岩礁石爆紅的宜蘭縣東澳鄉粉鳥林，被譽為台版迷你「下龍灣」，過去因為地點隱僻，鮮為人知，但自從蘇花改通車後，成為網紅打卡熱門景點。國光客運為此，也新開闢宜蘭122路線公車，從蘇澳轉運站直達粉鳥林，讓民眾不用自駕，也可以一探秘境綺麗風光。
國光客運表示，位於東澳灣最南端烏石鼻的粉鳥林漁港，早期有很多鴿子（粉鳥）聚集而得名，也因為擁有台灣為數不多的海上定置漁網，每天午後返航漁船現撈魚貨，新鮮又價格實惠，吸引很多內行人前往採購。不遠處的東澳灣弧形海岸線，可以遠眺漸層藍色太平洋，附近沙灘水上運動盛行，可以從事獨木舟、沙灘車、立槳衝浪等運動。
國光客運表示，希望122路線開通後，帶動周邊區域觀光，民眾即使不開車，也能搭乘巴士直抵秘境海港，無論是賞景、看海、海岸運動或採購魚貨都可以滿載而歸。
被戲稱為「開往秘境的公車」的宜蘭122路線公車，起點為蘇澳轉運站，終點站就是粉鳥林漁港，首班車早上8點從蘇澳轉運站出發，末班車則為下午5點10分，從粉鳥林發車，沿途停靠東澳、東澳灣共四站，每天來回共12班次，單趟行車時間約30分鐘，採一段票收費，單趟票價20元。
國光客運表示，配合公路總局宜花東地區公共運輸轉乘優惠，外地遊客持電子票證搭乘國五雪遂客運班車抵達蘇澳後，可享有一段票免費轉乘優惠。建議台北地區旅客，可以搭乘1879線自圓山或南港出發，抵達蘇澳後即可免費無縫轉乘122線前往粉鳥林，回程則可搭配1879沿線站點「安永心食館」等蘇澳地區觀光工廠，安排蘇澳一日遊行程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言