「秘境公車」單程僅20元 國光客運宜蘭122線開進粉鳥林

因海邊奇岩礁石爆紅的宜蘭縣東澳鄉粉鳥林，被譽為台版迷你「下龍灣」，過去因為地點隱僻，鮮為人知，但自從蘇花改通車後，成為網紅打卡熱門景點。國光客運為此，也新開闢宜蘭122路線公車，從蘇澳轉運站直達粉鳥林，讓民眾不用自駕，也可以一探秘境綺麗風光。

國光客運表示，位於東澳灣最南端烏石鼻的粉鳥林漁港，早期有很多鴿子（粉鳥）聚集而得名，也因為擁有台灣為數不多的海上定置漁網，每天午後返航漁船現撈魚貨，新鮮又價格實惠，吸引很多內行人前往採購。不遠處的東澳灣弧形海岸線，可以遠眺漸層藍色太平洋，附近沙灘水上運動盛行，可以從事獨木舟、沙灘車、立槳衝浪等運動。

國光客運表示，希望122路線開通後，帶動周邊區域觀光，民眾即使不開車，也能搭乘巴士直抵秘境海港，無論是賞景、看海、海岸運動或採購魚貨都可以滿載而歸。

被戲稱為「開往秘境的公車」的宜蘭122路線公車，起點為蘇澳轉運站，終點站就是粉鳥林漁港，首班車早上8點從蘇澳轉運站出發，末班車則為下午5點10分，從粉鳥林發車，沿途停靠東澳、東澳灣共四站，每天來回共12班次，單趟行車時間約30分鐘，採一段票收費，單趟票價20元。