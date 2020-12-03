疫情加速轉型 蔡英文許台灣成為全球數位醫療轉型基地

台灣醫療科技展今開幕，總統蔡英文今出席開幕典禮，提到新冠肺炎疫情使2020年對於全球而言都是充滿挑戰的一年，同時也使醫療數位被迫加速轉型，生策會日前提出「後COVID-19世代大健康產業策略」，政府將依此針對六大核心給予產業協助，近期則將針對醫療數位轉型、加速掌握關鍵原料二大方面加速著力，並期許台灣能成為全球數位醫療轉型基地。

蔡英文表示，2020年全世界都面臨挑戰，台灣在面對疫情導致全球供應鏈重組的一年，反而重新掌握機會，串連科技、醫療、資通訊的領域，發展出醫療預防等產業鏈，台灣一直以來都有卓越的醫療體系，以及頂尖的資通訊產業，也具備研發能力的生醫產業，台灣只要整合各領域的優勢，將可以把握機會。

蔡英文表示，我國不只有口罩可以做到「TAIWAN CAN HELP」，醫療科技同樣也能做到「TAIWAN CAN HELP」，生策會會長翁啟惠等人遞交「後COVID-19世代的大健康產業發展」策略，對此相鋼感謝，該策略內容來自產業界許多先進智慧的實務發展，更長遠的全球布局思考，非常的寶貴。

蔡英文表示，政府已經著手盤點大家的建議，讓推動六大核心戰略、產業所需的法規、環境、人才的養成、資金的投入等都能夠更適切。

不過在推動六大核心戰略中，將加速其中二項工作，第一是加速支持台灣健康產業的數位轉型，她表示受疫情影響，全球各地正在歷經快速的數位轉型，台灣因為防疫做的不錯，很幸運的可以繼續維持面對面的人際互動，但這不代表我們不需要重視數位轉型，台灣的醫療數據化程度相當的先進，接下來將更要結合5G、通訊等關鍵科技，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地。

第二是，要加速掌握關鍵原料跟核心的元件，她說，掌握關鍵原料與核心元件包含防疫所需的檢測、科技醫療設備、原料藥、製劑等，我們都必須要能確保供應，才有辦法對疫情的威脅來做足應對並能夠支撐產業的發展。

蔡英文表示，為提升自給率，政府將加速盤點關鍵的戰略物資，以國內需求作為基礎能量，用政策引導上下游廠商攜手合作。關於這點在防疫的過程中，已有成功的經驗，將積極地延續下去，下一個世代的台灣產業一定會有更好的國際競爭力。