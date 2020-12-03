花蓮溫泉季加碼舉辦音樂會 泡湯享耳福

天氣逐漸轉涼，花蓮縣政府舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，不但以「英雄美人‧雙泉奇浴」為主題活動，即日起於瑞穗及安通溫泉展區，加碼舉辦音樂會，每周二、五、六晚間7點開唱，在泡湯之餘，藉由花蓮原住民美聲，讓溫泉季升溫。

花蓮溫泉多集中在瑞穗鄉與玉里鎮安通溫泉區，溫泉季也在瑞祥溫泉公園、安通溫泉飯店旁廣場舉行。瑞穗溫泉是全台唯一碳酸鹽泉，有黃金之湯美名，又稱「英雄湯」；安通溫泉則為弱鹼性硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，也叫做「美人湯」，兩地皆有豐富觀光資源，民眾除了泡湯外，也能深度旅遊。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，瑞穗溫泉搭配舉辦「暖暖音樂會」，邀請駐唱歌手演唱，因廣受遊客喜愛，縣府特別加碼平日演出，活動期間每周二、五、六晚間7點至8點在瑞祥溫泉公園準時開唱。

安通溫泉也有「暖聲音樂會」，每周六晚間8點至9點，於安通溫泉飯店旁廣場演唱，讓泡湯的民眾感受在地熱情，耳朵也沉浸在美妙的旋律當中，讓人消除一身疲勞，體驗花蓮的悠閒。

張志翔說，瑞祥溫泉公園展區內的「花見英雄湯」以夢幻粉色櫻花樹燈為元素，並以金黃稻穗燈飾代表花蓮好米；安通溫泉飯店旁廣場展區的「情繫美人泉」設置浪漫樹燈，還有每半小時展演的「花漾輕舞秀」等，增添浪漫氣氛。