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花蓮溫泉季加碼舉辦音樂會 泡湯享耳福
天氣逐漸轉涼，花蓮縣政府舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，不但以「英雄美人‧雙泉奇浴」為主題活動，即日起於瑞穗及安通溫泉展區，加碼舉辦音樂會，每周二、五、六晚間7點開唱，在泡湯之餘，藉由花蓮原住民美聲，讓溫泉季升溫。
花蓮溫泉多集中在瑞穗鄉與玉里鎮安通溫泉區，溫泉季也在瑞祥溫泉公園、安通溫泉飯店旁廣場舉行。瑞穗溫泉是全台唯一碳酸鹽泉，有黃金之湯美名，又稱「英雄湯」；安通溫泉則為弱鹼性硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，也叫做「美人湯」，兩地皆有豐富觀光資源，民眾除了泡湯外，也能深度旅遊。
縣府觀光處代理處長張志翔表示，瑞穗溫泉搭配舉辦「暖暖音樂會」，邀請駐唱歌手演唱，因廣受遊客喜愛，縣府特別加碼平日演出，活動期間每周二、五、六晚間7點至8點在瑞祥溫泉公園準時開唱。
安通溫泉也有「暖聲音樂會」，每周六晚間8點至9點，於安通溫泉飯店旁廣場演唱，讓泡湯的民眾感受在地熱情，耳朵也沉浸在美妙的旋律當中，讓人消除一身疲勞，體驗花蓮的悠閒。
張志翔說，瑞祥溫泉公園展區內的「花見英雄湯」以夢幻粉色櫻花樹燈為元素，並以金黃稻穗燈飾代表花蓮好米；安通溫泉飯店旁廣場展區的「情繫美人泉」設置浪漫樹燈，還有每半小時展演的「花漾輕舞秀」等，增添浪漫氣氛。
另外，縣府舉辦來花蓮住宿抽汽車活動，只要於活動期間內，在兩大溫泉區鄰近的光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮等7個鄉鎮的合法旅宿業住宿，並提供住宿憑證，於活動官網登錄上傳相關資料，即可參加抽獎活動，住1晚抽1次，住的天數愈多，中獎機率愈大。
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