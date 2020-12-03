疫情衝擊經濟 楊志良：健保費率大漲恐釀失業潮

健保財務面臨調漲關頭，但在疫情夾擊下，費率漲多、漲少成為政府一大難題。前衛生署長楊志良今天表示，今年面臨疫情衝擊，民眾生活難過，呼籲健保費應微調，避免引發失業潮。

健保財務連年虧損，明年健保費將喊漲，衛生福利部全民健康保險會11月二度開會做出兩案併陳決定，一案為4.97%，另一案為5.47至5.52%，將交由衛福部及行政院做最後拍板。

衛福部長陳時中昨天表示，目前在2案費率區間內另新增2案，共有4版本費率、3種配套、1個時程研議當中。

台灣病友聯盟理事長、前衛生署署長楊志良今天上午在2020台灣醫療科技展出席台灣高齡化政策暨產業發展協會活動後接受媒體訪問，他說，今年面對疫情，健保費漲幅究竟要尋求永續，還是只求能暫時撐過疫情，是政府面臨最大的抉擇。

楊志良認為，健保永續固然重要，但今年全台人民面對疫情衝擊，很多人失業、面臨無薪假或減薪，生計都成問題，若一次調好調滿，用人最多且要負擔勞工6成保費的中小企業首當其衝，雇主恐為節省人力成本，精簡人力，引發失業潮。

他說，各種調漲保費的方案計算下來，每月增加的負擔看似不多，但僅僅是對單身者影響有限，家中眷口數較多的民眾將造成較大負擔。他舉例，同樣新台幣1萬元，對於有錢人而言或許可有可無，但對於沒錢買奶粉的家庭而言可能是一筆救命錢。

楊志良強調，尤其時序入冬，今年底到明年第一季，全球疫情恐捲土重來，境外疫情嚴峻也可能延燒到國內，屆時會對經濟造成怎樣衝擊仍是未知數，建議保費調漲應以微調為原則，等安穩度過明年後，再討論回歸永續的問題，甚至是各類部分負擔等配套措施，都應等民眾生活穩定後再議。