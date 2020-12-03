快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

疫情衝擊經濟 楊志良：健保費率大漲恐釀失業潮

中央社 / 台北3日電

健保財務面臨調漲關頭，但在疫情夾擊下，費率漲多、漲少成為政府一大難題。前衛生署長楊志良今天表示，今年面臨疫情衝擊，民眾生活難過，呼籲健保費應微調，避免引發失業潮。

健保財務連年虧損，明年健保費將喊漲，衛生福利部全民健康保險會11月二度開會做出兩案併陳決定，一案為4.97%，另一案為5.47至5.52%，將交由衛福部及行政院做最後拍板。

衛福部長陳時中昨天表示，目前在2案費率區間內另新增2案，共有4版本費率、3種配套、1個時程研議當中。

台灣病友聯盟理事長、前衛生署署長楊志良今天上午在2020台灣醫療科技展出席台灣高齡化政策暨產業發展協會活動後接受媒體訪問，他說，今年面對疫情，健保費漲幅究竟要尋求永續，還是只求能暫時撐過疫情，是政府面臨最大的抉擇。

楊志良認為，健保永續固然重要，但今年全台人民面對疫情衝擊，很多人失業、面臨無薪假或減薪，生計都成問題，若一次調好調滿，用人最多且要負擔勞工6成保費的中小企業首當其衝，雇主恐為節省人力成本，精簡人力，引發失業潮。

他說，各種調漲保費的方案計算下來，每月增加的負擔看似不多，但僅僅是對單身者影響有限，家中眷口數較多的民眾將造成較大負擔。他舉例，同樣新台幣1萬元，對於有錢人而言或許可有可無，但對於沒錢買奶粉的家庭而言可能是一筆救命錢。

楊志良強調，尤其時序入冬，今年底到明年第一季，全球疫情恐捲土重來，境外疫情嚴峻也可能延燒到國內，屆時會對經濟造成怎樣衝擊仍是未知數，建議保費調漲應以微調為原則，等安穩度過明年後，再討論回歸永續的問題，甚至是各類部分負擔等配套措施，都應等民眾生活穩定後再議。

疫情 保費 健保

延伸閱讀

無核酸檢測陰性證明禁返國 陳時中挨批大小眼

楊志良／「法律與秩序」對抗「正義與公平」

健保費率喊漲 前衛生署長楊志良分析三大效應

漲健保費關鍵？楊志良：傾洪荒之力讓府院點頭

相關新聞

健身房又傳倒閉 BioFit牛番茄健身房業者失聯

知名BioFit「牛番茄健身房」最近無預警倒閉，台北市法務局昨天已接獲40多人申訴，北市體育局正設法聯絡業者負責人出面說...

列車長趴地開車門惹議 產工3問台鐵：最危險示範

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車。由於新制倉促上路，相關規章尚未修訂，引發...

超浪費！健保價7000多元全新胰島素只能全扔掉 患者：想到才打

即便沒開封、未過期，只要是醫療藥用品，發出去之後，患者拿回藥局回收，只有一條途徑，就是報廢處理。

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

近一周北部陰雨綿綿，氣溫明顯下降不少，儼然已進入典型冬季氣候。近年來的冬天常常都是暖冬，有人好奇今年不知會如何。氣象專家李富城在臉書指出，今年冬天是「冷冬」，持續受東北風影響不會回暖。

長期低頭肩頸酸痛 中醫師提醒千萬不能做這個動作舒緩

你的肩頸會硬叩叩嗎？現代人經常在電腦前、或者是低頭滑手機，肩頸容易僵硬疲勞，很多人習慣在酸痛時，360度的轉動頸部，中醫...

台鐵元旦車票開搶！ 9小時狂銷19.9萬張 售票狀況看這

台鐵今天凌晨零時開放訂購元旦連假車票。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成11萬9023筆、19萬9293張訂票，訂票過...

台劇成功逆銷韓國！《想見你》掀「台流」的下一步？

《想見你》更於今年4月進軍韓國電視頻道、OTT平台，製作團隊在IG上頻繁與韓國觀眾互動，劇中歌曲MV也在YouTube附上韓文關鍵字，積極進攻韓國市場，並成功在韓國最大入口網站Naver的「台灣電視劇」單日搜尋榜擠下《惡作劇之吻》奪下冠軍，至本文完成時的10月初仍穩坐第一。

網爆沿海陸上風機停轉發電 台電：風速太強會瞬間暫停

桃園市蘆竹、大園、觀音到新屋區海岸線46公里，沿台61線西濱快速道看見發電風機林立，一名讀者今天上午反映，他沿台61線往...

台南五大博物館共同推出「LiHA Pass」失智患者免費玩

隨著高齡化社會失智症患者越來越多，成大老年學研究所所長白明奇結合台南市美術館等5間博物館，推出「LiHA Pass」，由...

農委會農業健康館今開幕 主打生醫用豬

「2020台灣醫療科技展」今起至12月6日在台北南港展覽館一館舉辦，農委會展出「農業健康館」，共16家業者共同展示38項...

上班族男子眼球通紅掛急診 避免眼球疲勞保養可吃這些

上班族蔡姓男子因為眼睛血管充血破裂，整顆眼球紅的跟兔子一樣，眼球出血通紅，眼白整片呈現充血狀態，令人驚恐，趕緊到嘉義縣部...

考試院會通過 今年地方特考增列需用名額389人

考試院今天院會通過，今年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額389人。

熱門新聞

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

「真的是知己！」這 4 個星座絕不會重色輕友

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

新鮮人面試夢想公司沒下文 3年後對方「一通電話」被找回：很不甘心

列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。