網爆沿海陸上風機停轉發電 台電：風速太強會瞬間暫停

桃園市蘆竹、大園、觀音到新屋區海岸線46公里，沿台61線西濱快速道看見發電風機林立，一名讀者今天上午反映，他沿台61線往北行經苗栗、桃園，一路看見近20根風車發電風機停止不轉，其他都在轉動發電，目前東北季風強勁，正是發電好時機，卻未轉動發電，令人好奇和質疑。

桃園市政府經發局表示，目前桃園沿海西濱的陸域發電風機，從林口以南到新屋區沿海的陸域風機，總共57部分屬台電及業者建置擁有，總共發電裝置容量10萬千瓦，由台電和業者負責維護運轉發電。

台電再生能源處表示，台電在桃園市蘆竹、大園、觀音、新屋建置陸域發電風機36部機組，包括觀音、大園段20部風機、大潭新屋段8 部風機、蘆竹段8部風機運轉風力發電，其中6部風機今年出現葉片受損裂開，受疫情影響，國外技師無法來台維修，安全考慮下停轉，另1部風機故障維修中。

該處表示，其他偶有風機暫停轉動，主要是因為風力太強，風速超過每秒25公尺以上，風機就會暫停，如果東北季風或風速超過，風機設有瞬間暫停發電機制，等風速適合再運轉發電，避免風機損壞。