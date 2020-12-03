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長期低頭肩頸酸痛 中醫師提醒千萬不能做這個動作舒緩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以按壓風池穴：在後腦勺兩條大筋之間的明顯凹陷處。(圖中大拇指所按之處)。按法：以雙手大拇指指腹，由下往上揉按兩側穴位，約2～3分鐘。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以按壓風池穴：在後腦勺兩條大筋之間的明顯凹陷處。(圖中大拇指所按之處)。按法：以雙手大拇指指腹，由下往上揉按兩側穴位，約2～3分鐘。圖／安南醫院提供

你的肩頸會硬叩叩嗎？現代人經常在電腦前、或者是低頭滑手機，肩頸容易僵硬疲勞，很多人習慣在酸痛時，360度的轉動頸部，中醫師提醒這樣很容易造成椎間盤突出，應該避免這個動作。

安南醫院中醫部醫師沈佩諠表示，長期處在不正確姿勢下或長期重覆同樣狀態工作狀況下，加上壓力大而引起肩頸部位肌肉發炎、疲勞、韌帶拉傷所致，長期下來造成頸椎提早退化，產生頸部退化性關節炎或椎間盤突出，出現上肢麻木或疼痛無力現象。此外，肩頸部在長期緊繃狀況下亦會增加偏頭痛可能性。

治療方面，沈佩諠表示，中醫可藉用針灸找到「阿是穴」，又名不定穴、天應穴、壓痛點。取穴方法就是以痛為腧，給予直接立即針灸鬆解治療，讓肌肉產生局部抽動反應，能快速有效地鬆解肌肉僵硬痛，與西醫「激痛點」觀念類似，並搭配疏經活血通絡中藥來治療，量身施予與個人體質配合的中藥，幫助身體加速復原且改善體質。

而飲食方面則需注意避免偏寒、偏濕的香蕉、竹筍等食物，此類食物容易導致筋骨酸痛。

值得注意的是，一般人習慣在肩頸痠痛時做360度繞頸來放鬆肩頸，但此動作中有向後旋轉加擠壓動作，容易造成頸部椎間盤突出，所以不建議做360度繞頸，可以改成做頭部先往左右斜前方傾斜45度做頸部伸展，再往兩側90度方向做頸部伸展會比較安全。

低頭族在平常休息時間可熱敷肩頸，適度地按摩「風池穴」舒緩肌肉，這些都可以減緩肩頸僵硬。生活上亦需注意正確坐姿，避免彎腰駝背頭頸部前傾姿勢，加上保持規律運動、不熬夜，避免長時間固定姿勢都能幫助改善肩頸痠痛。

舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以往兩側90度方向做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以往兩側90度方向做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以往斜前方傾斜45度做頸部伸展。圖／安南醫院提供
舒緩肩頸酸痛，中醫師建議可以往斜前方傾斜45度做頸部伸展。圖／安南醫院提供

中醫 椎間盤突出

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