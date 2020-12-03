快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南五大博物館共同推出「LiHA Pass」失智患者免費玩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大老年所所長白明奇（左三）結合台南市五大博物館共同推出「LiHA Pass」。記者修瑞瑩／攝影
成大老年所所長白明奇（左三）結合台南市五大博物館共同推出「LiHA Pass」。記者修瑞瑩／攝影

隨著高齡化社會失智症患者越來越多，成大老年學研究所所長白明奇結合台南市美術館等5間博物館，推出「LiHA Pass」，由醫師當成處方開給患者，只要持證就可以免費遊覽博物館，鼓勵失智症患者走出家門多與人群接觸。

白明奇今天與台南市美術館、台灣文學館、台灣歷史博物館、奇美博物館以及成大博物館，一起宣布這項訊息，老年所並協助訓練5間博物館的志工，未來負責接待失智症患者進入博物館。

白明奇指出，社交處方箋在台灣許多城市成為熱門話題。「LiHA Pass」5館通用券沿用社交處方箋概念，由文學Literature、歷史History、藝術Art 3個英文單字縮寫而成，若醫師認為有必要請長者或輕度認知障礙者出門走走，會在LiHA處方箋蓋醫師章，「請」病人去逛逛博物館。

他表示，初期在自己的門診會發放這項通用券，未來希望台南市所有失智症門診都能夠發送。

白明奇之前與台南市美術館合作，三個月來已開出30張處方箋。

「只要長者願意走出去，什麼事都會變得好辦多了！」白明奇分享，有位病人是國中退休教師，欣賞畫作時遇見一位十分可愛的小孩，上前互動，沒想到小孩的母親就是病人以前教過的學生；也有病人欣賞畫作看出興趣，後來報名加入南美館與成大職治系黃百川老師團隊聯合舉辦的工作坊，讓家屬感到十分驚奇。

負責訓練志工的成大護理系教授王靜枝表示，失智患者的長期記憶沒問題，但是短期記憶不行，所以身邊的人會覺得患者總是愛說過去的事情，志工可以藉由博物館裡面的舊事物，建立起與失智症患者溝通的橋樑，也可以協助失智症患者增進功能。

成大老年所所長白明奇（左三）結合台南市五大博物館共同推出「LiHA Pass」。記者修瑞瑩／攝影
成大老年所所長白明奇（左三）結合台南市五大博物館共同推出「LiHA Pass」。記者修瑞瑩／攝影

失智症 奇美博物館 患者

延伸閱讀

侯佩岑辣秀鉛筆腿　和兒子鬥嘴防失智

秀水馬興玄武宮禁建廟動土 目標再蓋玄天上帝博物館

失智症可以預防嗎？養生名醫：2個關鍵輕鬆預防腦退化

博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

相關新聞

健身房又傳倒閉 BioFit牛番茄健身房業者失聯

知名BioFit「牛番茄健身房」最近無預警倒閉，台北市法務局昨天已接獲40多人申訴，北市體育局正設法聯絡業者負責人出面說...

列車長趴地開車門惹議 產工3問台鐵：最危險示範

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車。由於新制倉促上路，相關規章尚未修訂，引發...

超浪費！健保價7000多元全新胰島素只能全扔掉 患者：想到才打

即便沒開封、未過期，只要是醫療藥用品，發出去之後，患者拿回藥局回收，只有一條途徑，就是報廢處理。

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

近一周北部陰雨綿綿，氣溫明顯下降不少，儼然已進入典型冬季氣候。近年來的冬天常常都是暖冬，有人好奇今年不知會如何。氣象專家李富城在臉書指出，今年冬天是「冷冬」，持續受東北風影響不會回暖。

長期低頭肩頸酸痛 中醫師提醒千萬不能做這個動作舒緩

你的肩頸會硬叩叩嗎？現代人經常在電腦前、或者是低頭滑手機，肩頸容易僵硬疲勞，很多人習慣在酸痛時，360度的轉動頸部，中醫...

台鐵元旦車票開搶！ 9小時狂銷19.9萬張 售票狀況看這

台鐵今天凌晨零時開放訂購元旦連假車票。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成11萬9023筆、19萬9293張訂票，訂票過...

台劇成功逆銷韓國！《想見你》掀「台流」的下一步？

《想見你》更於今年4月進軍韓國電視頻道、OTT平台，製作團隊在IG上頻繁與韓國觀眾互動，劇中歌曲MV也在YouTube附上韓文關鍵字，積極進攻韓國市場，並成功在韓國最大入口網站Naver的「台灣電視劇」單日搜尋榜擠下《惡作劇之吻》奪下冠軍，至本文完成時的10月初仍穩坐第一。

網爆沿海陸上風機停轉發電 台電：風速太強會瞬間暫停

桃園市蘆竹、大園、觀音到新屋區海岸線46公里，沿台61線西濱快速道看見發電風機林立，一名讀者今天上午反映，他沿台61線往...

台南五大博物館共同推出「LiHA Pass」失智患者免費玩

隨著高齡化社會失智症患者越來越多，成大老年學研究所所長白明奇結合台南市美術館等5間博物館，推出「LiHA Pass」，由...

農委會農業健康館今開幕 主打生醫用豬

「2020台灣醫療科技展」今起至12月6日在台北南港展覽館一館舉辦，農委會展出「農業健康館」，共16家業者共同展示38項...

上班族男子眼球通紅掛急診 避免眼球疲勞保養可吃這些

上班族蔡姓男子因為眼睛血管充血破裂，整顆眼球紅的跟兔子一樣，眼球出血通紅，眼白整片呈現充血狀態，令人驚恐，趕緊到嘉義縣部...

考試院會通過 今年地方特考增列需用名額389人

考試院今天院會通過，今年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額389人。

熱門新聞

花35元中千萬！9、10月統一發票獎10張千萬富翁有你嗎？

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

「真的是知己！」這 4 個星座絕不會重色輕友

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

新鮮人面試夢想公司沒下文 3年後對方「一通電話」被找回：很不甘心

列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。