台南五大博物館共同推出「LiHA Pass」失智患者免費玩

隨著高齡化社會失智症患者越來越多，成大老年學研究所所長白明奇結合台南市美術館等5間博物館，推出「LiHA Pass」，由醫師當成處方開給患者，只要持證就可以免費遊覽博物館，鼓勵失智症患者走出家門多與人群接觸。

白明奇今天與台南市美術館、台灣文學館、台灣歷史博物館、奇美博物館以及成大博物館，一起宣布這項訊息，老年所並協助訓練5間博物館的志工，未來負責接待失智症患者進入博物館。

白明奇指出，社交處方箋在台灣許多城市成為熱門話題。「LiHA Pass」5館通用券沿用社交處方箋概念，由文學Literature、歷史History、藝術Art 3個英文單字縮寫而成，若醫師認為有必要請長者或輕度認知障礙者出門走走，會在LiHA處方箋蓋醫師章，「請」病人去逛逛博物館。

他表示，初期在自己的門診會發放這項通用券，未來希望台南市所有失智症門診都能夠發送。

白明奇之前與台南市美術館合作，三個月來已開出30張處方箋。

「只要長者願意走出去，什麼事都會變得好辦多了！」白明奇分享，有位病人是國中退休教師，欣賞畫作時遇見一位十分可愛的小孩，上前互動，沒想到小孩的母親就是病人以前教過的學生；也有病人欣賞畫作看出興趣，後來報名加入南美館與成大職治系黃百川老師團隊聯合舉辦的工作坊，讓家屬感到十分驚奇。