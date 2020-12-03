上班族男子眼球通紅掛急診 避免眼球疲勞保養可吃這些

上班族蔡姓男子因為眼睛血管充血破裂，整顆眼球紅的跟兔子一樣，眼球出血通紅，眼白整片呈現充血狀態，令人驚恐，趕緊到嘉義縣部立朴子醫院眼科主任高丕霖求診，診治無大礙，醫囑一周充分休息，眼球充血狀況可逐步消退，恢復正常。

大部分上班族為工作，需要眼睛長時間緊盯3C產品，晚上放鬆壓力又熬夜，長時間不休息對視力影響甚大。朴醫中醫師李昌諴說，生活作息要正常，睡眠休息充足，熬夜讓眼睛無法休息，長期導致人體呈現「肝腎陰虛」或「心腎不足」，養份輸送到眼睛不足，加上長時間近距離看3C產品螢幕強光刺激傷害眼睛，會使視力下降，沒有護眼保養，可能導致眼睛提早老化衰退。

眼睛保養有那些方法？李昌諴說，建議飲用枸杞搭配黃色系菊花 (如杭菊)沖茶飲用，或配合服用枸杞地黃丸等傳統方劑，緩解疲勞感，改善眼睛痠澀，枸杞含豐富葉黃素，黃菊花對習慣熬夜，口乾口苦火氣大、眼睛常有紅血絲的情況，有緩解作用，喝菊花類茶飲如果有受風寒感冒期間，提醒要減少或停止飲用。

日常飲食如何補眼？營養師湯悅琦建議多補充含葉黃素與富含維生素ACE、與花青素食物，南瓜、玉米、黃色甜椒，紅黃橘色蔬果富含葉黃素；肝臟、奶製品、魚肝油、深綠及深黃色蔬果富含維生素A；柑橘類水果、奇異果、芭樂等水果含維生素C。