聽新聞
test
0:00 / 0:00
農委會農業健康館今開幕 主打生醫用豬
「2020台灣醫療科技展」今起至12月6日在台北南港展覽館一館舉辦，農委會展出「農業健康館」，共16家業者共同展示38項跟民生健康相關的農業生技成果，此次還設置生醫用豬主題，推動台灣豬助攻生醫產業發展。
農委會副主委陳駿季表示，「農業健康館」今年是第四年參展，此次特別展出「豬的生醫應用」主題，過去一般民眾對豬的印象就是可以吃，但其實現在很多醫療器材、開發都需要透過動物組織做相關實驗，全世界有四家「無特定病原（SPF）豬」供應平台，兩家在歐洲、一家在澳洲，另一家就在我國的農科院，希望可以帶動醫療產業結合，未來甚至可透過提供SPF豬讓農科院達到經費自主。
其餘還有「民俗植物開發」、「安心安全生產」、「機能營養保健」、「樂活療育紓壓」4大分區，則延續展出近年最新成果，例如具原鄉特色的水稻花蓮22號、天麻、向天果等加值開發商品，以及時效與精確度兼具之農藥殘留檢測技術。
為因應養生保健趨勢，展館也推出馬尾藻萃取物肌肉膳食補充品、可改善腸道菌相之綠香蕉抗性澱粉與紫芽菜粗萃物等產品，還有台灣本土樹種萃取精油的香氛抗菌紙，適合庭園布置且易栽培的苞舌蘭，有助緩解因壓力而造成的腸胃疾病與負面情緒。
農委會表示，「農業健康館」展示項目在南港展覽館1館4樓N區展出，民眾可實際透過五感體驗農業科技與身心健康的連結，無法前往的民眾也可以線上展覽方式觀展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言