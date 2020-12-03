農委會農業健康館今開幕 主打生醫用豬

「2020台灣醫療科技展」今起至12月6日在台北南港展覽館一館舉辦，農委會展出「農業健康館」，共16家業者共同展示38項跟民生健康相關的農業生技成果，此次還設置生醫用豬主題，推動台灣豬助攻生醫產業發展。

農委會副主委陳駿季表示，「農業健康館」今年是第四年參展，此次特別展出「豬的生醫應用」主題，過去一般民眾對豬的印象就是可以吃，但其實現在很多醫療器材、開發都需要透過動物組織做相關實驗，全世界有四家「無特定病原（SPF）豬」供應平台，兩家在歐洲、一家在澳洲，另一家就在我國的農科院，希望可以帶動醫療產業結合，未來甚至可透過提供SPF豬讓農科院達到經費自主。

其餘還有「民俗植物開發」、「安心安全生產」、「機能營養保健」、「樂活療育紓壓」4大分區，則延續展出近年最新成果，例如具原鄉特色的水稻花蓮22號、天麻、向天果等加值開發商品，以及時效與精確度兼具之農藥殘留檢測技術。

為因應養生保健趨勢，展館也推出馬尾藻萃取物肌肉膳食補充品、可改善腸道菌相之綠香蕉抗性澱粉與紫芽菜粗萃物等產品，還有台灣本土樹種萃取精油的香氛抗菌紙，適合庭園布置且易栽培的苞舌蘭，有助緩解因壓力而造成的腸胃疾病與負面情緒。