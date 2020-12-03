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減輕照顧精障家庭壓力 立委籲修法協助佈建社區資源

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
時代力量立委王婉諭（中）上午在立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。記者杜建重／攝影
時代力量立委王婉諭（中）上午在立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。記者杜建重／攝影

今天是國際身心障礙者日，時代力量立委王婉諭上午在立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，訴求修繕更為周延的制度，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。

王婉諭表示，在本次修法草案中，新增了「病人及家庭照顧者社區支持服務」的專章，希望建立社區精神照護的資源與橫向連結，為受精神疾病所苦的患者與家屬，築起社會支持的網絡。

臺灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲表示，現階段的社會樣貌，家人發病後幾乎是由家屬承擔照顧。但是，徬徨的家屬往往不知道發病的原因與適當的處理方式，尋找社區的照顧資源更是四處碰壁。導致當接觸到醫療以外的資源時，往往都已發病多時。黃莉玲理事長認為，如果初發病時，能夠及時給予家屬更完整的衛教課程，並且提升社區復健及支持服務的多元性及可近性，以協助病友穩定病情、支持他們在社區自立生活，相對也就能減輕家屬照顧的壓力。

王婉諭 時代力量 復健

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