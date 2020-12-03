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來搭無煙台糖小火車！蒜頭糖廠安裝濾煙器五分車啟動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁與台糖雲嘉區經理張西德等來賓手拿看板宣告無煙五分車啟動。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁與台糖雲嘉區經理張西德等來賓手拿看板宣告無煙五分車啟動。記者魯永明／攝影

高鐵嘉義站行駛到縣治蒜頭糖廠蔗埕園區之間的台糖五分車，將在後年營運上路，鑑於柴油動力火車頭冒煙產生空汙，嘉義縣環保局超前部署，補助台糖安裝2台客製化的五分車濾煙器，搭小火車在園區觀光，就能感受不冒煙聞臭味的清新空氣，上午縣長翁章梁與環保署及台糖公司代表共同舉行啟動儀式，體驗搭乘無煙小火車的樂趣。

「來坐無煙五分車喔！」翁章梁與台糖雲嘉區經理張西德、環保署副處長徐淑芷、環保局長張根穆、六腳鄉長陳川崎、議員姜梅紅等來賓，分別拿剪刀，剪斷掛在五分車頭上的口罩看板綵帶，象徵無煙五分車啟動，接著大家搭乘體驗。

安裝濾煙器五分車頭看不到濃煙，旁邊未安裝車頭冒濃煙，形成強烈對比，加裝濾煙器參考已推動的阿里山小火車車頭加裝客製化濾煙器成功案例，利用配置即時數據傳輸系統，GPRS網路即時性傳輸，監看運轉中柴油引擎後處理系統各項數據是否正常，如排氣溫度、排氣壓力、運轉排氣時間等資訊，確保安裝濾煙器車輛之安全與可靠性。

每輛五分車安裝前不透光率為5.9m-1，安裝後不透光率為0.1m-1，去除率達90%以上，每輛五分車每年約可削減2百公斤PM2.5，等同18輛4期公車汙染排放量，大大減少空汙，民眾搭乘不再聞到濃厚柴油異味，蔗埕園區4部火車頭，環保局補助安裝2部，另2部台糖編預算安裝。

翁章梁說，未來台糖五分車會從高鐵嘉義站行駛到故宮南院，無煙五分車會成為最夯的遊具，觀光休閒兼享受清新好空氣。張西德說，台糖出資鐵道局設計的五分車鐵軌明年6月發包動工，後年10月完工營運，初期從高鐵站到蔗埕園區，後期延駛到故宮南院。

蒜頭糖廠安裝濾煙器五分車啟動，廠商介紹安裝火車頭引擎的濾煙器。記者魯永明／攝影
蒜頭糖廠安裝濾煙器五分車啟動，廠商介紹安裝火車頭引擎的濾煙器。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁與台糖雲嘉區經理張西德等來賓分別拿剪刀，剪斷掛在五分車頭上的口罩看板綵帶，象徵無煙五分車啟動。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁與台糖雲嘉區經理張西德等來賓分別拿剪刀，剪斷掛在五分車頭上的口罩看板綵帶，象徵無煙五分車啟動。記者魯永明／攝影
安裝濾煙器五分車頭(左)看不到濃煙，旁邊未安裝車頭冒濃煙(右)形成強烈對比。記者魯永明／攝影
安裝濾煙器五分車頭(左)看不到濃煙，旁邊未安裝車頭冒濃煙(右)形成強烈對比。記者魯永明／攝影

故宮南院 翁章梁 高鐵

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