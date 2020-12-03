全台唯一室外組合負壓隔離艙在桃園醫院 組裝只需6小時

因應全球新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布12月1日起實施秋冬防疫專案，疫情期間衛生福利部桃園醫院身為國門醫院，照顧133例確診個案，安杏生物科技今天捐贈一間全台唯一「室外組合式負壓隔離艙」，協助桃醫防疫。

安杏生物科技董事長江錫仁說，公司一直想為台灣防疫盡點心力，和日立接觸後發現已研發出「室外組合式負壓隔離艙」，有感肩負國境防疫使命，特別捐贈首間室外組合式負壓隔離艙，更請日本派員到台灣訓練及講解設備操作。

現場進行首波模擬演練，衛福部桃園醫院急診醫學科主任曾士芬在一旁解說，院方在室外組合式負壓隔離外再搭建一個組合屋，艙內入口分隔措施很完備，病人從右側門進出入，醫護人員由左側門進、右側門出，甚至連艙內進氣、出氣都有經過空氣清淨機，可過濾掉病毒。

曾士芬指出，室外組合式負壓隔離艙和一般的戶外組合屋不同，不僅是採集場所，特色是能符合居家檢疫、居家隔離的急診需求，具有6大特點，包括功能彈性、病人舒適、醫護安全、醫療處置、會診評估和住院待床。

室外組合式負壓隔離艙長550公分、寬400公分、高220公分，且組裝時間只需6小時，台灣日立亞太股份有限公司總經理梁琼瑜表示，該艙與中國及歐美最為不同的是，能避免掉土建、機電、重新蓋房子，甚至不用改造醫院內部現有的隔間，可直接在一般房子裡搭建，相當便利。

梁琼瑜說，另個亮點為室外組合式負壓隔離艙外型是透明的，醫護人員在非必要的狀況下，可以不用直接接觸病患，艙內也引進日立的空壓及空調技術，所有材料經消毒後都能重新再利用，防疫之餘也能兼顧環保。