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手搖飲職業病發作 微創手術阻斷疼痛神經停止腰痠背痛　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
脊椎神經外科主任賴肇康表示，微創腰椎疼痛神經阻斷術是一種門診局部手術。記者簡慧珍／攝影
脊椎神經外科主任賴肇康表示，微創腰椎疼痛神經阻斷術是一種門診局部手術。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉劉姓夫婦年過半百，腰痠背痛越來越嚴重，吃藥復健的效果都不大，經求醫確診坐骨神經受壓迫，原來是賣手搖飲料的「職業症」，劉姓夫婦不願開刀，到衛福部彰化醫院接受微創腰椎疼痛神經阻斷術，術後不再疼痛，作息如常。

劉姓鄉民說，賣手搖飲料的前置作業多，要煮茶、上茶桶、搬冰塊，每一杯飲料還要剷冰塊、搖冰塊等，彎腰動作很多，去年開始不只腰酸背痛，還從屁股痛到腳，站也不是、坐也不是，吃藥及復健後仍很快疼痛。劉姓鄉民的妻子謝姓鄉民也說，今年開始腰酸背痛，常常痛到掉眼淚，最近坐也坐不住，她貼藥布、復健電療，但減緩疼痛有限。

他和妻子求醫，確診腰椎間盤突出壓迫到坐骨神經，有醫師要他開刀並休養半年，但他和妻子要顧生計，沒辦法休息那麼久，而且他對脊椎開刀有疑慮，民間傳說脊椎開刀萬一沒開好，可能半身不遂無法行走，因此遲疑不敢開刀。

脊椎神經外科主任賴肇康表示，如果過度彎腰、長時間姿勢不良或退化等情形，都可能引起椎間盤突出，劉姓夫婦都腰椎間盤突出壓迫坐骨神經，可能是職業性動作引發；下背部疼痛超過3個月以上，藥物及復健等保守性療法效果不好，或還沒達到一定需要手術的地步，或對手術有疑慮，或體質不合適手術者，都可以考慮微創腰椎疼痛神經阻斷術，找回更好的生活品質。

賴肇康說，微創腰椎疼痛神經阻斷術是一種門診局部手術，病患俯臥在Ｘ光機上，局部麻醉，經精密X光機定位後，插入細針於疼痛處的神經支配區做疼痛阻斷，施放熱能量干擾，讓疼痛的神經支配區不再發出疼痛訊號到大腦，再注射組織修護基質，提供養分，以促進組織修補，延緩再發作的時間，傷口只有幾個細針孔，只需30至60分鐘，大部分都能有效減輕疼痛。

劉姓夫婦術後，疼痛感幾乎消除，恢復往日忙碌工作，但不知無疼痛日子能持續多久。賴肇康表示，組織基質來自人類母體胎盤，含豐富膠原蛋白、黏性蛋白、生長因子，具備防沾黏、促進組織癒合等特性，在臨床上已經廣泛用於神經外科、整形外科、眼科等不同科別，平均可以消除疼痛達半年之久。

彰化縣劉姓鄉民恢復手搖飲料的忙碌工作。記者簡慧珍／攝影
彰化縣劉姓鄉民恢復手搖飲料的忙碌工作。記者簡慧珍／攝影

手搖飲料 復健 手術

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