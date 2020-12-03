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立委狂砲列車長趴地開門 林佳龍罕動怒駁非一般狀況

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立委洪孟楷質詢交通部長林佳龍。圖／取自交通委員會 國會頻道-立法院議事轉播
立委洪孟楷質詢交通部長林佳龍。圖／取自交通委員會 國會頻道-立法院議事轉播

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車，列車長「趴地開門」隨之畫面曝光，引發議論。立委洪孟楷今數度要求交通部及台鐵改善，交通部長林佳龍強調媒體拍攝照片並非一般性狀況，而是正在進行檢查。不過洪並不埋單，林則罕見動怒，希望洪尊重台鐵專業。

台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車。由於新制倉促上路，相關規章尚未修訂，引發列車長跟司機員不滿，一方面害怕七年前旅客誤入調車場遭撞憾事重演，另一方面也擔心「趴地開門」的畫面被旅客看到，重創台鐵形象。

對此，台鐵局昨表示，考量備勤宿舍搬遷，同時希望減少乘務人員便乘時間及降低危險性今起試辦新規定。針對車長改由樹林站上車後，需於月台扳動車門考克，引發爭議，將納入試辦期間改善項目，做為試辦期滿檢討後續辦理依據。

洪孟楷今在立法院交委會質詢時說，看到媒體照片，列車長趴跪在地上，五體投地開車門，感到相當不可思議。儘管台鐵說是宿舍搬遷新制造成，但列車長也是台鐵員工，更像是台鐵家人，任何親人因為工作需要要趴地開關門，這兩天又是下雨天、又在戶外，手肘膝蓋都沾滿泥巴，都髒了，這畫面妥適嗎？希望台鐵立即改善。

對此，林佳龍說，台鐵有他的標準作業程序，安全是第一，為了達到目的怎樣做最好，台鐵標準作業程序有相關規定。

林佳龍也說，這是台鐵改善事項之一，但台鐵有他制度，過去經驗怎樣做最好可以檢討，借助很多自動化跟智慧化設施協助。高鐵高架化自動斷電維修跟監測，但台鐵車種很多，各種情況複雜，在人力方面需要更多訓練。

不過洪孟楷不滿林佳龍說法，他說，部長是交通部大家長，一句話跟態度很重要，只是想要問是否不妥？

林佳龍則繼續強調，畫面確實不妥，但安全第一，要尊重台鐵專業，要看是一般性還是特別的。

洪孟楷又砲轟，列車長開門有一系列動作，列車警示聲一響，來不及上車，才是問題。

對此，林佳龍態度轉為激動，認為媒體報導是一個片段，台鐵很辛苦，應該讓台鐵說明。面對洪孟楷連番質疑，台鐵局副局長朱來順則允諾，一定會改善。

洪孟楷聽到朱來順回應後表示，這才是全民要聽的話 。他也說，列車長使命非常大，負責列車安全，改善就是看到問題解決問題、面對問題，不是花兩分鐘打高空。

林佳龍也不甘示弱回應，從媒體曝光畫面來看，旁邊都是有人在看，一堆人在做檢查，不能單用媒體畫面就代表是一般性狀況。

台鐵 林佳龍

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