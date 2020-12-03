刺青族小心 40歲婦女背部鬼頭刺青處竟長基底細胞癌

高雄一名40歲美女性20年前背部刺上一個鬼頭，但兩年前找美容坊除刺青時發現，刺青處長出一個黑色腫塊，因不會痛或癢，沒多理會，結果最近腫塊變大，到醫院檢查竟是基底細胞癌，醫師研判可能是當年刺青油默所含的重金屬惹禍，提醒民眾平日對身上皮膚的變化要多加注意，避免錯失治療機會。

高雄長庚皮膚科醫師曾郁儒說，基底細胞癌一般長在顏面位置與陽光曝曬有關，好發於中老年，但這名女士長在背部，且才僅40歲，十分罕見。且她的基底細胞癌是從刺青處長出，查考文獻，國外曾指向與刺青可能有所關聯，只不過案例不多。

她表示，一般刺青的顏料會深及真皮層，這種外來物可能誘發人體反應，造成皮膚變化。但科學證據很難了解是哪一顏料造成皮膚的變化。因此民眾需注意的是，皮膚上如有斑塊，長得不太對稱，邊界不規則，顏色變深不均勻，直徑愈來愈大，就要小心。