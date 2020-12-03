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工程師夫妻工作壓力大難孕 分時試管療程喜獲龍鳳胎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡指出，撇除個人體質因素外，外部的高壓與輪班的模式都影響熟男熟女的身心狀態、同房頻率及生育品質。圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供
艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡指出，撇除個人體質因素外，外部的高壓與輪班的模式都影響熟男熟女的身心狀態、同房頻率及生育品質。圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供

新竹一對年約35歲工程師夫妻，因工作長期處在高壓環境，經常熬夜加班，生活作息混亂，不僅心情影響「性」致，連房事時間也得「碰運氣」，結婚多年遲遲無法順利懷孕，經檢查後發現女方常不排卵，男方精蟲不良，不容易順利受孕著床確，接受療程、歷經一年多努力，最終喜獲「龍鳳胎」，完成夫妻期盼已久的心願。

艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡表示，門診個案中常見竹科夫妻來求診，撇除個人體質因素外，外部的高壓與輪班的模式都影響熟男熟女的身心狀態、同房頻率及生育品質。

以這對工程師夫妻來說，經檢查後發現妻子有慢性不排卵的「多囊性卵巢症候群(PCOS)」；先生則是「精蟲型態良率只有2%」，診療過程經試管療程抽取了87個濾泡，熬過卵巢過度刺激症候群後，隔月採用解凍植入受精卵，終於喜獲健康的龍鳳寶寶。

盧凡指出，PCOS患者由於卵巢經常不排卵，濾泡無法「出貨」而日益堆積，使得內分泌產生異常，雄性荷爾蒙過多，導致患者出現月經不規則，經常2、3個月不來或半年、一年才來一次，長期處於無排卵性月經或是無月經的狀態。

然而，使用不孕症藥物來改善月經規則性與刺激排卵時，容易讓患者面臨卵巢過度刺激症候群與多胞胎的風險；「卵巢過度刺激症候群」是指過多的卵子在短時間內快速長大排出而引發的一系列生理變化，經常引發嚴重不適，甚至需要住院治療。

盧凡補充，若能採用「分時試管嬰兒療程」，利用「玻璃化快速冷凍技術」，將「刺激排卵」與「胚胎植入」分為兩個流程分段實施，先將胚胎冷凍起來，避開卵巢過度刺激的風險後，才進行解凍植入，是減少併發症的有效方案。

精子形態異常則代表睪丸可能有「精索靜脈曲張」或是遺傳先天上的問題，而工作型態、吸煙、酗酒、睡眠障礙、藥物、缺乏維生素D等也都是可能原因，一旦精蟲形態異常，就會影響受精能力與胚胎發展。

盧凡提醒，想改善精蟲形態，一般建議至少應維持規律生活、節制菸酒、控制感染、減輕壓力、適度運動、不要熬夜、避免高溫環境、降低化學暴露，並且補充維生素D、鋅、葉酸等。若經過一段合理時間的嘗試但仍然未能順利懷孕者，可採用試管嬰兒治療，由胚胎培養師精挑細選出形態良好的精蟲進行顯微注射，提高受精機率，以期儘速達到懷孕的目的。

試管嬰兒治療由專業的胚胎培養師精挑細選出形態良好的精蟲卵子進行顯微注射，提高受精機率。圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供
試管嬰兒治療由專業的胚胎培養師精挑細選出形態良好的精蟲卵子進行顯微注射，提高受精機率。圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供

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