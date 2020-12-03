工程師夫妻工作壓力大難孕 分時試管療程喜獲龍鳳胎

新竹一對年約35歲工程師夫妻，因工作長期處在高壓環境，經常熬夜加班，生活作息混亂，不僅心情影響「性」致，連房事時間也得「碰運氣」，結婚多年遲遲無法順利懷孕，經檢查後發現女方常不排卵，男方精蟲不良，不容易順利受孕著床確，接受療程、歷經一年多努力，最終喜獲「龍鳳胎」，完成夫妻期盼已久的心願。

艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡表示，門診個案中常見竹科夫妻來求診，撇除個人體質因素外，外部的高壓與輪班的模式都影響熟男熟女的身心狀態、同房頻率及生育品質。

以這對工程師夫妻來說，經檢查後發現妻子有慢性不排卵的「多囊性卵巢症候群(PCOS)」；先生則是「精蟲型態良率只有2%」，診療過程經試管療程抽取了87個濾泡，熬過卵巢過度刺激症候群後，隔月採用解凍植入受精卵，終於喜獲健康的龍鳳寶寶。

盧凡指出，PCOS患者由於卵巢經常不排卵，濾泡無法「出貨」而日益堆積，使得內分泌產生異常，雄性荷爾蒙過多，導致患者出現月經不規則，經常2、3個月不來或半年、一年才來一次，長期處於無排卵性月經或是無月經的狀態。

然而，使用不孕症藥物來改善月經規則性與刺激排卵時，容易讓患者面臨卵巢過度刺激症候群與多胞胎的風險；「卵巢過度刺激症候群」是指過多的卵子在短時間內快速長大排出而引發的一系列生理變化，經常引發嚴重不適，甚至需要住院治療。

盧凡補充，若能採用「分時試管嬰兒療程」，利用「玻璃化快速冷凍技術」，將「刺激排卵」與「胚胎植入」分為兩個流程分段實施，先將胚胎冷凍起來，避開卵巢過度刺激的風險後，才進行解凍植入，是減少併發症的有效方案。

精子形態異常則代表睪丸可能有「精索靜脈曲張」或是遺傳先天上的問題，而工作型態、吸煙、酗酒、睡眠障礙、藥物、缺乏維生素D等也都是可能原因，一旦精蟲形態異常，就會影響受精能力與胚胎發展。