健身房又傳倒閉 BioFit牛番茄健身房業者失聯

知名BioFit「牛番茄健身房」最近無預警倒閉，台北市法務局昨天已接獲40多人申訴，北市體育局正設法聯絡業者負責人出面說明。消保官也提醒，建議消費者保留相關單據、消費紀錄，做為憑證。

北市消保官表示，目前Biofit在北市共有3家場館，接獲申訴後已請主管機關體育局聯絡業者，但電話皆未接通，今天將派員到場，若確定有歇業情形就會做歇業認定。

BioFit智慧健身官方粉絲團也湧入會員留言抱怨，部分會員也在醞釀成立自救會求償，有會員留言稱業者11月還在做促銷。BioFit以全體員工名義發出公告，稱在12月1日12時得知消息，總公司負責人無法支付11月份薪資，且沒有要出面處理，導致公司無法如常營運，員工即起也將成立自救會。

員工指出，雖然很想繼續服務大家，但礙於自己也是受害者，因此必須採取行動，對此服務團隊真的很抱歉。北市體育局則表示，業者在12月1日無預警宣布停業，目前無法得知受影響人數及退費金額。北市消保官龔千雅指出，如消費者仍無法聯繫業者，使用刷卡方式的民眾可向刷卡銀行申請爭議帳款處理，要求發卡機構暫停支付或退回的款項。