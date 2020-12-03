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高鐵：12月下旬周末增開9班次 周五開放訂票
持續觀察年底旅運需求，預期12月下旬周末的旅運人潮將更加踴躍，台灣高鐵公司宣布，經調整維修排程、增加可用列車組後，決定於12月18日（五）及12月20（日）、12月25日（五），各增開3班次列車（南下兩班、北上一班），並自12月5日（六）凌晨零時起開放預購，歡迎旅客多加利用。
高鐵說，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開班次車票。
高鐵說，配合中央流行疫情指揮中心之秋冬防疫專案，旅客進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）時，務必自備口罩並佩戴，同時配合量測體溫。旅客於車站停留及乘車期間若有飲食需求，在保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴；高鐵公司將依據中央流行疫情指揮中心指引落實執行，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。
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