高鐵：12月下旬周末增開9班次 周五開放訂票

持續觀察年底旅運需求，預期12月下旬周末的旅運人潮將更加踴躍，台灣高鐵公司宣布，經調整維修排程、增加可用列車組後，決定於12月18日（五）及12月20（日）、12月25日（五），各增開3班次列車（南下兩班、北上一班），並自12月5日（六）凌晨零時起開放預購，歡迎旅客多加利用。

高鐵說，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開班次車票。