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列車長趴地開車門惹議 產工3問台鐵：最危險示範

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵列車長示意圖，非當事人。圖／產工提供
台鐵列車長示意圖，非當事人。圖／產工提供

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車。由於新制倉促上路，相關規章尚未修訂，引發列車長跟司機員不滿，一方面害怕七年前旅客誤入調車場遭撞憾事重演，另一方面也擔心「趴地開門」的畫面被旅客看到，重創台鐵形象。對此，台鐵局表示，考量備勤宿舍搬遷，同時希望減少乘務人員便乘時間及降低危險性今起試辦新規定。針對車長改由樹林站上車後，需於月台扳動車門考克，引發爭議，將納入試辦期間改善項目，做為試辦期滿檢討後續辦理依據。

台鐵產業工會稍早也發布新聞稿，針對新制提出三大問題，包含部分車次駕駛員無法開關旅客車門，車長需在月台上演緊急情況車外開門，車長在2分鐘的時間內不僅無法及時顧及月台監視、愛心服務等，太魯閣號復位開門裝置時的自動關門機制更可能夾傷無辜旅客；樹林站月台股道不足，不僅車輛臨時調度困難，車長更可能在無月台的地方跳下鐵軌離車，再穿越軌道爬上月台，為旅客做了最壞的示範；最後是台北車班首創整備班車長，當庫內整備車長與樹林站值乘車長判斷不同時，如何認定？月台短短停靠時間是否足夠？遇到突發事故，如何處理？

台鐵產工說，台鐵局在12月2日試行的免派車長值乘新制，因為台鐵局事前未協調出合理的配套方式，造成第一天試行不僅駕駛員抗議，違反規章強硬上路，更造成了車長需要跪在月台上，伸手到月台與車廂間的間隙，扳開車外緊急開門裝置，不僅在月台上做了最危險的示範，更將緊急裝置作為常態性的使用，對於機車耗損及工作流程的影響，絕對需要全面評估。

台鐵產工說，台鐵局老早就安排遷移的事宜，卻還是在配套沒有下文前就強硬試行，完全霸王硬上弓，導致駕駛員抵制，同是基層的車長需要在危險的情況下跪在月台上，伸手到月台與車廂間的間隙，扳開車外緊急開門裝置，無暇顧及旅客上下車的情形，同時，跪在月台上開啟氣閥考克不僅有失儀態，如果旅客拍照上傳，注重形象的台鐵局難道不擔心造成傷害？

台鐵產工說，訴求台鐵局不要當縮頭烏龜逃避問題，上面三點必須提出具體解決方案，不能只顧觀光與便當，不顧路員及旅客安全。

台鐵

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