台鐵元旦車票開搶！ 9小時狂銷19.9萬張 售票狀況看這

台鐵今天凌晨零時開放訂購元旦連假車票。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成11萬9023筆、19萬9293張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，今天零時起，開放元旦連續假期（12月31日至明年1月4日）全線電話語音、網路及超商訂票。請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

台鐵說，逾期未取之車票，將於12月5日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱臺鐵局訂票網頁： https://www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往花蓮、台東方向

往花蓮12月31日17時以後至1月1日10時以前，長途自強號座位已售完。往台東12月31日及1月1日14時以前，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

花蓮往台北1月3日12時至19時，長途自強號座位已售完。台東往台北1月3日7時以後，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況

(一)台北往高雄方向

12月31日16時以後，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

1月3日13時至19時，長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

12月31日8時至21時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有餘票。

另12月31日及1月1、3日東線四班實名制列車，將於12月4日零時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1親等國民訂票。