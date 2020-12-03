林佳龍：與勞動部協調新專案助觀光業 盼勞動基金支持

新冠肺炎疫情在進入秋冬後轉趨嚴峻，國境尚未開放，觀光產業深受打擊。面對立委今詢問針對觀光旅遊產業的營運是否有進一步的措施，交通部長林佳龍說，已針對明年上半年超前布局，正與勞動部協調新專案，以協助觀光業者進一步提升員工素質，希望勞動基金能夠支持辦理。

立委李昆澤今在立法院交委會質詢時表示，國際航空運輸協會（IATA）預估，至少要到2024年，航空業才能恢復2019年水準。疫情發生迄今，交通部已接連對觀光產業推出三波紓困措施。但是現在國際疫情嚴峻，根據美國政府評估，明年底前要過上正常生活都還是問題，交通部未來是否有進一步布局？

對此，林佳龍表示，交通部從年初至今，推出一連串紓困、振興措施，讓觀光旅遊業維持基本運作。疫苗已經出來，明年上半年將是關鍵時刻。

林佳龍說，現在出入境旅客少，國旅市場擴大，交通部規畫明年上半年協助業者提升員工素質。目前已經跟勞動部協調專案，希望勞動基金能支持下一波國境開放時需要的觀光人才培養。

林佳龍今至立法院交委會報告前，接受媒體聯訪時也表示，12月1日起開始以團體旅遊為補助對象，讓旅行社維持出團，員工可以上班，讓淡季可以保溫。1月後就是春節季節，旅遊稍微旺一點，也看到疫苗正在研發，對於明年隨著疫情全球性得到控制，對觀光旅遊業可以迎接新商機。

林佳龍說，所有紓困跟振興，以到今年底明年初為主，必要時檢視針對受影響比較大觀光業，還會有進一步協助發展方案。