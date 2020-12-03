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影／車禍檢查意外發現腎臟癌 部分切除恢復正常生活

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿，解說達文西部分腎臟切除手術過程。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿，解說達文西部分腎臟切除手術過程。圖／童綜合醫院提供

35歲陳姓男子日前車禍，被緊急送到台中童綜合醫院急診，經進行電腦斷層檢查後發現，除了出現肝臟脾臟撕裂傷外，還意外發現腎臟竟然有一顆腫瘤；肝臟脾臟撕裂傷只需觀察不需手術處理，等肝臟脾臟修復且病況穩定後，再由泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿進行達文西部分腎臟切除手術，藉由術中螢光顯影藥劑使用與腎臟降溫處理，保留了大部分的腎臟，病患術後已恢復良好，重拾日常正常生活。

翁瑋駿表示，過去對於腎細胞癌最簡單的方式為腎臟全切除手術。腫瘤快速根除之後，病患必須面對的是少一顆腎臟。不過若是能早期發現，只需切除部分腎臟，不需將整個腎臟拿掉，儘可能多保留一些腎臟功能。

部分腎臟切除在傳統手術及腹腔鏡手術上有相當的難度，出血及併發症也相對比較多，使用達文西機器手臂系統，有別於傳統手術及腹腔鏡手術，可以解決大部分腹腔鏡手術遇到的瓶頸；因為機器手臂上有仿真手腕靈活的手術器械，在病人體內，可以依主刀醫師意志，精準的切割及縫合。

翁瑋駿指出，經過十多年來國內外的印證，與傳統及腹腔鏡手術來比較，達文西手術能顯著的減少出血量，保存更多的腎臟功能，減少併發症，以及縮短住院天數。目前美國及日本的治療準則，已將達文西部分腎臟切除的定位優於傳統及腹腔鏡手術。

童綜合醫院泌尿科團隊在歐宴泉教授的帶領下，已累積超過3800例達文西手術經驗，腎癌相關手術約450例，是達文西美國原廠直覺公司官方指定手術觀摩訓練中心，國內外醫師約有80人接受過訓練。隨著醫療技術的進步，擁有更優質的腎臟手術方式，包含術中螢光顯影藥劑(Indocyanine green)，可清楚的看到腎臟血流的狀態；達文西手術連動床，術中可以動態調整病患姿勢，節省手術時間；術中腎臟降溫處理，保留更多術後的腎臟功能；部分腎臟切除，若能注重細節，就能大幅降低腎功能不全或尿毒症產生的風險。

手術 達文西 腫瘤

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