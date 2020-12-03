冒雨搶修電力設備3天 台鐵瑞芳猴硐終恢復雙線通車
台鐵瑞芳-猴硐站間西正線12公里233公尺處，因連日大雨造成邊坡滑動。台鐵局說，經同仁多日連夜全力搶修之下，在今天上午6時40分西正線解除封鎖並復電，恢復雙線通車。
台鐵說，近日北台灣雨勢不斷，11月30日下午台鐵瑞芳-猴硐站間西正線12公里233公尺處，經同仁監測發現邊坡滑動加劇，影響電力桿造成電車線異常，因連日降雨，造成現場仍有部份土石滑動，搶修困難，且要兼顧單線雙向維持列車運行提供旅客安全的運輸服務，搶修作業十分辛苦不易。
台鐵說，該路段在宜蘭工務段及電力段同仁多日連夜全力搶修之下，由工務段打除滑動擋土牆及完成鬆動土石清除，並施作保護措施（掛網噴漿）、電力段完成飛索型門型架，於今天上午6時40分西正線解除封鎖並復電，恢復雙線通車，即時起西正線該路段採限速30公里慢行。造成旅客不便，台鐵局深致歉意。
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