痛風老藥秋水仙素疑釀死 食藥署籲肝腎患者慎用

年吃3800萬顆的痛風老藥「秋水仙素」8年來不良反應通報達353件，疑釀10人死亡，食藥署緊急示警，呼籲肝腎疾病者慎用。醫師提醒，另2款痛風藥也可能增加副作用風險，應提高警覺。

「秋水仙素」（Colchicine）是一款緩解痛風症狀的老藥，在台灣使用已有將近40年歷史，為處方用藥，在台灣共有17張藥品許可證，屬於第一線用藥。據健保統計，全台一年用量高達3800萬顆。

不過，衛生福利部食品藥物管理署近年監測藥品不良反應通報案例發現，2011年至今年8月底，共接獲353件不良反應通報案例，以肝腎功能不全病人占大宗，其中180件為非嚴重不良反應、173件為嚴重不良反應，甚至有10人死亡。

食藥署藥品組科長洪國登今天接受中央社記者訪問時表示，患者出現的嚴重不良反應包括全血球減少、橫紋肌溶解、神經病變等症狀，這些雖然都是仿單中記載的可能副作用，但疑因患者肝腎功能不佳或合併使用慢性病藥物，導致藥物代謝時間拉長，明明只吃1顆藥，卻可能出現2到3顆的藥效，副作用也因此倍增。

食藥署蒐集國際內外文獻進行評估，發現肝腎患者使用秋水仙素確實可能因副作用太強，導致嚴重不良反應，近日將要求藥廠變更仿單，並提醒醫療人員調整肝腎功能不佳、併用其他藥物患者的劑量，同時進行密切監測。

台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師陳明翰表示，痛風患者經常同時有多種共病，腎臟問題就是其中之一，根據國外大型研究發現，3/4痛風患者都有程度不一的腎功能不佳，若痛風沒有好好治療，也可能損傷腎功能，無論腎功能還是肝功能，都是痛風患者不可忽視的重點。

陳明翰說，秋水仙素可在痛風發作、關節發炎時緩解症狀，急性發作患者幾乎都會吃個5到7天，老痛風病人、發作頻率高的患者比較容易長期吃，這款藥同時也能治療血管炎、發炎性黏膜受損等，在臨床應用上相當廣泛，但考量可能副作用，醫師對於有肝腎功能不佳的患者都會特別調整劑量。

可怕的是，很多老病人常誤以為秋水仙素能治療痛風、排尿酸，自己跑到藥局買來亂吃，卻不知秋水仙素根本不能降尿酸，萬一又沒有定期回診追蹤肝腎功能，導致體內毒性累積，就可能釀成大禍。

陳明翰指出，不只秋水仙素可能增加肝腎患者不良反應風險，另2款常見的痛風藥物如Benzbromarone（本補麻隆）以及Febuxostat（非布索坦）也會遇到同樣的問題；其中，Benzbromarone在日本、歐美都曾有患者用藥後出現腎功能衰竭導致死亡的個案，部分國家已禁用，呼籲食藥署應提高警覺。

痛風患者若正在使用上述藥物，最好每3個月回診追蹤肝腎功能。陳明翰提醒，由於肝腎功能受影響初期不會有明顯症狀，最好定期回診追蹤，長期用藥者一旦出現肌肉無力、身體麻木等症狀，可考慮暫時停藥並立即回診，回診時務必告知醫師正在服用哪些藥物，避免造成錯誤診斷。