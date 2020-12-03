永和社區身心支持小站做精障者靠山 就醫數少一半

永和區衛生所結合社區發展協會、里長、宗教團體、永和耕莘醫院等在地身心科醫療院所，在社區成立17處身心支持小站。透過主動關懷、邀請精神障礙的居民參加社區活動，協助他們融入社區、回歸社會。永和區衛生所主任曾莉媖觀表示，去年全區護送就醫個案187件、相關陳情案35件，今年截至11月底，護送就醫案87件、陳情案47件，皆明顯下降。

3年前，一名原本活潑外向的陳姓媽媽遭遇親人離婚、失業、與家人相處摩擦等狀況，3個月內暴瘦11公斤，情緒低落時常落淚，把自己關在家裡。在與社區身心支持小站永和佳音堂志工蔡明峰談心後，陳媽媽進入小站參加活動，與人互動越來越有溫度，現在更在佳音堂長者關懷據點擔任志工，從社區被照顧者成為社區的照顧者。

曾莉媖表示，永和佳音堂是第一個加入身心支持小站的宗教團體，以一對一心靈訪談，讓罹患精神疾病患者安心、被尊重地踏入小站，安排志工關懷與陪伴，透過桌遊、烘焙DIY等活動，增進人與人互動，更請其返家與家人分享，促進家庭關係。

里長王春琇原是醫院社區護理師 ，帶著保平里辦公處團隊加入身心支持小站，運用護理專業，傾聽並連結資源，讓被關懷個案不要僅待在家，邀請他們一起打掃里內環境，提升其自我價值與社區認同。