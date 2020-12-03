預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

近一周北部陰雨綿綿，氣溫明顯下降不少，儼然已進入典型冬季氣候。近年來的冬天常常都是暖冬，有人好奇今年不知會如何。氣象專家李富城在臉書指出，今年冬天是「冷冬」，持續受東北風影響不會回暖。

李富城在YouTube影片中表示，從天氣圖上來看台灣正受冷高壓影響，「大冷三天必定轉暖」，但今年情況不同，冷高壓一直在，台灣不斷被東北風吹送，會持續冷下去，沒希望回暖，所以今年是比較冷的冬天。

他提出國外預測做佐證，根據歐洲的預報，從12月2號到11號，冷高壓未出海持續籠罩，被東北風影響，冷的區域往亞洲集中，長時間冷空氣往亞洲堆積，所以亞洲今年冬天會非常冷。

李富城指出，11天後低溫像舌頭一樣伸到北緯30～35度的地帶，這樣預估台灣北部溫度約10幾度，所以可知今年冬天的寒冷地帶是在東亞地區，歐美相對暖和，像北京現在約零下7度，未來會降到零下15～30度。

他表示今年是庚子年，10月剛進入農曆的第一個冬天，冬至（12/22）以後的36天，這段時間最危險的就是天氣冷，尤其新冠肺炎是愈冷愈活躍，所以這段時間建議不要團體活動。