一波波北方冷高壓南下 彭啟明：今明兩天都會冷

新的一波冷高壓又開始南下增強，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天整個東亞再度溫度下滑，許多地方將會是今年入冬新低溫，其中東亞零度的霜凍線又往南突破長江流域，日本韓國也持續有低溫，台灣則間接受到影響。

他說，今天清晨低溫平地最低降到14-15度，都會地區也降到16-18度，和前幾天低溫相比，約降了1度，雖然不是很多，但冬天降1度的感覺還是有點冷意，特別在15度上下的溫度，是台灣人會覺得冷的溫度，今明兩天到周末清晨務必要多留意較低溫。

這一波冷高壓南下，彭啟明說，台灣附近的較低溫的時間點會在今天到周六或到周日清晨，空曠低溫會有更多地方跌到14-15度，都會低溫也會更多地方到16-17度，會有再冷的感覺，周六白天溫度有機會稍微回溫，延伸到周日。

他說，但下周一、周二又會增強，溫度又會再度往下跌一些，但白天會回溫，近期7-10天都還是典型北方高壓主導影響，高壓似乎顯著地停留阻塞，冷空氣往南衝，台灣位於冷空氣影響的較邊緣，仍為偏東北風的情境，雖有水氣多或少，但大環境改變幅度不大。

預期到下周一、周二都還是維持類似的天氣，溫度雖稍回溫一些，但只有一兩度的差別，但下周三、周四之後，仍維持東北風的型態，但溫度緩升一些，水氣也減少，北部東部會轉為較乾爽的天氣型態，和這幾天每天下雨會有顯著差別，可能持續到下周末。

他說，未來趨勢上仍是一波波北方冷高壓南下，要觀察10-14天後是否會有更強的北方冷高壓，帶來較強冷空氣南下接近台灣，從中短期預測來看的確有此機會。

降雨上，目前仍以東北角北海岸，北部山區到宜蘭花蓮，尤其宜蘭的南澳，降雨頗多，不過東西兩樣情，背風面的中南部，從新竹以南都是相對很乾燥很晴朗，東西兩樣情非常的極端，中南部雖然較為晴朗，但溫度早晚都下滑了，顯著的也有涼意。