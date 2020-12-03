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大韓航空獨吞天際？南韓航空「危機併購」官財戰略

聯合報社論／信口開河欠真誠 蘇揆損人利己的心態已跌破底線

百樂門單一麥芽蘇格蘭威士忌 台灣代理權轉至廷漢

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百樂門單一麥芽蘇格蘭威士忌酒廠，在1993年由高登麥克菲爾收購。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門單一麥芽蘇格蘭威士忌酒廠，在1993年由高登麥克菲爾收購。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

單一麥芽威士忌領航專家高登麥克菲爾（G&M）宣佈旗下百樂門（Benromach）單一麥芽蘇格蘭威士忌，轉換臺灣總代理的合作夥伴。

廷漢企業有限公司現為珍稀且獨特威士忌高登麥克菲爾代理商，自2020年12月起，廷漢企業有限公司同時亦成為百樂門臺灣總代理，而此一轉變讓高登麥克菲爾所有的品牌，皆回歸在同一屋簷下。

高登麥克菲爾全球業務總監David King表示：「在過去的四年中，橡木桶洋酒已為百樂門在臺灣建造堅實且優質平台。感謝他們的努力，百樂門已準備好在這個重要的蘇格蘭威士忌市場，開啟下一階段的成長。」

今年年初，百樂門以全新面貌─新穎的包裝設計密切連結其手工製作的定位問市國際市場。廷漢企業有限公司的創辦人暨執行長柯廷漢（Mike Cottingham）說：「我們很榮幸在百樂門進入全球發展的新篇章之際，受到品牌的委任，並且受到高登麥克菲爾在品牌展現出的雄心壯志所鼓舞。」

百樂門酒廠成立於1898年、位處蘇格蘭斯佩賽區，並在1993年由高登麥克菲爾收購。高登麥克菲爾為獨立家族經營，在創造獨特非凡的威士忌上具有悠久的歷史，今年是高登麥克菲爾創立125週年。

百樂門酒廠成立於1898年，位處蘇格蘭斯佩賽區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門酒廠成立於1898年，位處蘇格蘭斯佩賽區。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門單一麥芽蘇格蘭威士忌12年。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門單一麥芽蘇格蘭威士忌12年。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢企業有限公司的創辦人暨執行長柯廷漢。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢企業有限公司的創辦人暨執行長柯廷漢。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 蘇格蘭

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