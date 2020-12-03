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「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨
中央氣象局今天上午6時35分發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。不過，台北市卻有一個地方不受影響。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，從雷達回波圖可見，台北市「中間空一個洞」。
他說，北部滿滿的回波，就台北市裡出現一塊白色沒回波的區域，這就是大屯山地形遮蔽的效應。每次看到這個現象，他總是會聯想起「龜神傳說」，因為小時候聽過太多次了，台北回來的親戚都會提到，士林真的比較不會下雨。
氣象局說，今、明兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及澎湖有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率。
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