低溫下探14度！ 吳德榮： 今明兩天最冷

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；基隆北海岸、宜蘭平地及大台北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天仍金東北季風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園多雲偶有零星飄雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。因南方中層雲系北移、中南部為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率。

他說，今、明兩天冷空氣增強，桃園以北濕冷，中南部白天舒適早晚微冷；北台灣平地最低氣溫將降至14度左右，都會區約可降至15、16度，應注意保暖。今天北部14至19度、中部16至28度、南部17至28度、東部15至26度。

周六至下周三冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升；他說，但盛行東北季風，迎風面的大台北及東半部持續為易降雨的型態；背風面的中南部：周六、周日晴朗穩定，清晨因輻射冷卻而有低溫、日夜溫差大。

下周一至下周三則因有稀疏的中層雲由南方移入，中南部轉為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率；仍為白天舒適微熱、早晚涼的天氣。