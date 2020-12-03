肺癌新國病／早篩＋精準治療 提高存活率

聯合報 / 記者黃安琪／台北即時報導

提高肺癌存活率，LDCT篩檢揪出早期患者與精準治療將是關鍵。但公費篩檢經費短絀，肺癌新藥又被限縮給付。專家認為從多元管道納入空汙費、碳費、健保費、菸捐等跨部會資源，以國家高度規畫肺癌防治政策，可避免資源分散。

國健署長王英偉表示，LDCT篩檢早期肺癌，每篩一次約花5000元，礙於經費有限，初期僅能小規模補助，其他高危險族群建議先自費篩檢。

如從多元管道統籌經費下手，前副總統、中研院院士陳建仁表示，健保署可考慮將篩檢視為治療末期肺癌省下的錢，有條件提供給付。

此外，台大公衛學院教授詹長權也表示，可考慮比照菸捐模式，將空汙費挹注於推動肺癌早期篩檢與早期治療。

台灣臨床腫瘤醫學會理事高尚志指出，減碳、空汙、健康的整合思考是國際趨勢，即將開徵的上百億碳費也能是經費運用的選項之一。

至於治療方面，雙和醫院副院長李岡遠、台灣肺癌學會秘書長羅永鴻皆指出，和國際治療指引相比，新一代肺癌標靶藥物與免疫療法在健保給付尚有缺口。因此，台灣癌症基金會、台北榮總胸腔腫瘤科主任邱昭華皆提出癌友「共同負擔」的概念。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠回應，依現行健保法，癌症屬重大傷病免部分負擔，涉及修法仍需廣納意見。近期會與財政部金融保險局商討，如何讓商業保險實支實付，補位健保尚未支付的領域。

肺癌 健保 癌症

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