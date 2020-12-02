肺癌新國病／空汙致肺癌 跨部會治國病

世界衛生組織（ＷＨＯ）已將空汙視為「新菸害」，綜觀國內肺癌資料，近年非吸菸罹患肺癌比率明顯高於吸菸者，控制空汙為首要之急。專家呼籲，儘速制定國家級肺癌防治政策，將健康指標納入空汙防制政策，並鏈結空汙費，擴大肺癌公費篩檢高風險對象，加速健保新藥給付，達成肺癌存活率倍增目標。

肺癌常年居國內十大癌症死因之首，成為「新國病」，台灣癌症基金會攜手專家主辦「肺癌存活率倍增倡議平台專家論壇」，提倡成立國家級肺癌防治政策辦公室。

衛福部長陳時中應邀出席表示，肺癌存活率倍增不是夢，但肺癌防治從預防、篩檢到治療，各項規則及政策、研究方向、藥物給付等，仍待詳細討論後逐步落實。

綜觀肺癌流行病學資料，前副總統、中研院院士陳建仁指出，菸害防制法施行後國內男性肺癌發病率下降，但更多不抽菸的女性卻罹患肺癌，人數直線上升，空汙可能是重要危險因子。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺癌居2019年健保醫療支出十大癌症之冠，逾164億，但五年存活率是十大癌症中最低，僅29.79%，低於日本的33%、韓國的30%。

台大醫學院附設癌醫中心醫院副院長陳晉興解釋，是因逾一半的患者確診時已第四期，揭示肺癌早期篩檢的重要性。

在治療上，當前癌症新藥通過健保給付曠日耗時，從新藥拿到證照到健保給付，平均須等700多天。專家一致認為，健保給付肺癌新藥的速度應加快，且部分僅給付「晚期、後線」治療的藥物建議往「早期、前線」調整，提高患者與藥物的可近性，降低藥費經濟負擔。

肺癌公費篩檢成本高，且癌症新藥給付受全民健保總額的限制，再加上空汙問題棘手，台灣癌症基金會執行長賴基銘說，這事涉衛福部、環保署、交通部等部會，但跨部會溝通較困難。

因此，中研院院士吳成文表示，肺癌與空汙相關，牽涉到多部會，要存活率倍增需有突破性措施及跨部會國家防治計畫。

中研院院士、台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康說，對抗肺癌新國病必須靠預防、早期篩檢與早期治療，將肺癌存活率倍增與行動方案納入國家級政策。