花蓮金門縣政交流 盼結合兩縣觀光優勢打造花金旅遊線

金門縣府今年大力推動金門花蓮包機旅遊，繼縣長楊鎮浯在10月27日帶隊直飛花蓮，花蓮縣長徐榛蔚今日率領縣府秘書長張逸華及15位局處單位首長與縣府團隊一行搭乘包機回訪，下午並舉行兩縣的縣政交流座談，進一步深化縣政交流， 促進兩縣互惠利多，預計於明年 1月陸續再推出包機航次，雙方朝花金航線固定航班來努力。

兩縣縣府團隊在今天傍晚也舉辦「縣政座談會」，延續縣政交流，楊鎮浯在會中指出，10月底帶著縣府團隊前往花蓮拜訪，兩縣針對雙邊的觀光、農業、教育、原民等縣政經驗進行交流，並簽署兩縣合作備忘錄，這趟由徐榛蔚縣長帶著花蓮縣府團隊一起來金門，進一步加深兩縣的交流，希望未來兩縣能雙向互動交流，相互汲取各項工作經驗，共同激盪新思維、新構想，讓兩縣未來縣政推動能更上一層樓，共創多贏。

徐榛蔚也說，這條航線反應熱，聽說元月的幾架次包機，也都已經報名額滿，足見非常具有潛力，她也覺得，金門的觀光真的可以跟花蓮縣來合作，明年110年，花蓮要推「慢心旅花蓮」，雙方應該攜手合作，因為真的非常適合。

在縣政交流座談，議題著重深化第一次縣政交流議題，促成包機直航，旅遊互推，旅客互送，加強農特產及有機農業交流合作，研發紅藜等花蓮農作物與金門酒廠試釀合作，建置窗口照顧關懷居住金門原住民等面向，並就兩縣文化議題進行專案報告，文化資產再造與活化利用，文化特色展覽移師展出，推廣石藝文化等兩地文化議題深入探討，建立合作機制；以及建議花蓮縣以金酒公司產製客製化主題酒作為公務禮品。

縣府也進一步指出，未來藉由包機常態推動，聯合行銷、包裝產品，開創新的旅遊合作模式，擴大國旅市場，兩縣並共同朝定期航班推展，為未來國際市場與小三通打下基礎。花蓮為全國重要有機農產品產區，有機驗證戶數全國第一，縣府目前正積極推動大健康產業及跨境電商物流產業，期能為金門產業增加厚度，其中的有機農業集團栽培區正在辦理招標，後續將與花蓮縣有機農業促進專案辦公室接洽，邀請蒞臨金門經驗分享。

而在紅藜與金門酒廠試釀合作，將有助擴大金門酒品種類，並與花蓮有機農業品牌合作，雙方將共同爭取原民會補助研發經費，以研發出真正契合市場口味的紅藜高粱酒。