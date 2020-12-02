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列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵列車長示意圖，非當事人。聯合報系資料照
台鐵列車長示意圖，非當事人。聯合報系資料照

因應勤務宿舍搬至樹林站，台鐵列車長12月起不再隨車進出調車場，改從樹林站上下車。由於新制倉促上路，相關規章尚未修訂，引發列車長跟司機員不滿，一方面害怕七年前旅客誤入調車場遭撞憾事重演，另一方面也擔心「趴地開門」的畫面被旅客看到，重創台鐵形象。

對此，台鐵局表示，考量備勤宿舍搬遷，同時希望減少乘務人員便乘時間及降低危險性今起試辦新規定。針對車長改由樹林站上車後，需於月台扳動車門考克，引發爭議，將納入試辦期間改善項目，做為試辦期滿檢討後續辦理依據。

以往列車長會等到列車到樹林調車場後，才進行上下車，以防突發狀況發生；樹林站跟樹林調車場則相距1公里遠。根據台鐵新制，列車長不再跟列車一同進行出入庫作業，可提早在樹林站就下車。不過新制上路，不只列車長覺得太臨時，同時引發司機不滿，擔心未來若有旅客滯留或事誤搭，責任變程司機扛？

不具名列車長向本報表示，以往要到樹林調車場上下車，新制對於列車長也算是好事，畢竟不用進到庫內有跨越軌道的危險，但相對的得加強樹林站對於列車到達終點站後的SOP及處置。

針對運轉線上有號誌站這件事情，該列車長則表示，司機員一人的確無法兼顧，因此也必須針對此事，在規章上能夠討論是否由樹林站負責，只要規章寫清楚，疑慮就沒有這麼多。

另一名列車長則向本報表示，以往列車長負責開門，就必須趴下才能扳開把，當列車長改由樹林站上下車，這樣的「醜態」就意外曝光在旅客面前，怕影響觀感，也怕有樣學樣。

對此，台鐵局表示，為改善台北車班組工作環境及備勤宿舍，歷經256工作天施工，今天由樹林調車場內搬遷至樹林站旁現址（樹林區鎮前街168號），新址提供所有乘務同仁套房式休憩空間，讓同仁有良好工作環境及備勤休息空間，儲備優質服務能量再出發。

台鐵局說，車班組搬遷後，試辦樹林至調車場間免派車長，以減少乘務人員便乘時間，同時降低在調車場無月台路線爬上（跳下）高底盤車廂辛苦與危險性。

至於車長改由樹林站上車後，需於月台扳動車門考克，台鐵局說，將協調相關單位協助，採更有效率方式，並納入試辦期間改善項目，做為試辦期滿檢討後續辦理依據。

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