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高榮成立無喉病友交流會 助他們找回說話的能力

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
台中無喉病友黃義翔現身說法，指食道語是較自然的發聲法，學會後即能更自在溝通。記者王昭月／攝影
台中無喉病友黃義翔現身說法，指食道語是較自然的發聲法，學會後即能更自在溝通。記者王昭月／攝影

不少罹患喉癌及下咽癌的患者，因切除全喉，導致發聲功能缺損，有患者失去發聲「溝通」的能力，甚至自我封閉，失去自信。高雄榮總醫院今為這些無喉病友成立交流平台，更鼓勵病友學習「食道語發聲法」，找回說話能力。

據衛福部統計，台灣喉癌及下咽癌患者約占頭頸癌患者人數15%，常是接受全喉切除手術的大宗，另一部分食道癌及甲狀腺癌患者也會接受全切除手術，這群患者術後，因缺少正常的的喉頭結構，稱為無喉患者，其中失去發聲能力，影響病患最大。

在中華民國無喉者復聲協會協助下，高雄榮總今天成立「無喉病友團體交流會」，高榮院長林曜祥，希望能幫助無喉病友獲得很好的生活品質。

中華民國無喉者復聲協會理事長朱本元當年因為父親也是無喉病友，而投入為病友復聲的工作，他說，無喉病友切除全喉後，會有氣管造口，會影響嗅覺會，流鼻水，更要小心水自造口進入氣管或食道而嗆到，不僅不能游泳，怕吃熱食、吞嚥困難， 更無法正常發聲溝通，不過經鼓勵病友學習食道語，很多人能夠重新與人溝通。

37歲無喉病友黃義翔，5年前他因聲音沙啞檢出聲帶長腫瘤，手術拿掉喉嚨後，沒辦法說話，後來得知北部有無喉者復聲協會，每周搭車從台中北上學習食道語，辛苦一年才學會。他說，食道語發聲法是利用打嗝的聲音來說話，將食道內的空氣排出產生震動而發聲。他說，學食道語過程艱困，但學會後無需利用其他輔具，可以自然發聲。

高雄榮總耳鼻喉頭頸部主治醫師張庭碩表示，無喉患者過去都利用氣動式人工講話器來發聲，因說話要含著講話器，一手還要按著講話器，常引來異樣眼光。食道語則是最自然的發聲法，但至少練習半年以上，才能較流利說話，高榮成立病友團體，希望進一步協助學生。

也是北榮耳鼻喉部主任的朱本元說，無喉者復聲協會過去服務範圍偏中北部，南部病友要學習食道語需長途跋涉，這次成立高雄班，盼能就近鼓勵南部病友找回說話的能力。

高榮今天為高屏地區無喉病友成立交流會，將協助他們重拾發聲溝通的能力。記者王昭月／攝影
高榮今天為高屏地區無喉病友成立交流會，將協助他們重拾發聲溝通的能力。記者王昭月／攝影

患者 手術 榮總

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