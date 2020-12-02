入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

今年入冬以來最強冷空氣報到。中央氣象局說，未來一周都是受到東北季風影響，其中又以明晚到後天清晨最冷，北台灣高溫僅18到20度，低溫下探15度，北台灣濕冷有雨天氣型態預計預計到下周一才會逐漸趨緩，水氣開始變少、溫度也慢慢回升，陽光將出現。

氣象預報員官欣平說，今天水氣相較來說比較少，整天雨勢趨緩，明後天有另一股冷空氣增強。白天高溫跟今天相比有下降，高溫北台灣18到20度，其它地區22到25度。

官欣平說，夜間清晨低溫，最冷落在明晚後天清晨，冷的程度中部以北跟東北部15到17度度，花東跟南台灣19度上下，除了北台灣桃園以北下雨，竹苗冷空氣外還有輻射冷卻，沿海空曠地區有機會來到比15度更低。

官欣平說，明天東北風來水氣變多，但因為風向偏向北風，基隆北海岸跟桃園以北山區、沿海降雨比較明顯，會有局部大雨。不過宜蘭也不能掉以輕心，到下周一基隆北海岸、東北部地區、大台北山區不定時會有較大雨勢，容易陰雨綿綿。

官欣平說，下周一、二開始回溫，從烏雲變透光的雲，北台灣高溫回到24到25度以上，還不是到非常熱，但有慢慢回暖趨勢，迎風面還是有可能會下雨，但會趨緩。

官欣平說，台南以北、東半部、恆春半島還要留意八到十級強風。至於長浪到周五都有，東北部、恆春半島跟基隆北海岸都要注意。